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Oğullarını kaybedince Norveç'ten Trabzon'a geldiler, hediye bıçağı gören anne gözyaşlarını tutamadı

27.10.2023 10:10 | Son Güncelleme:
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Oğullarını 5 yıl önce Trabzon'un Sürmene ilçesinde trafik kazasında yitiren Norveçli aileye bıçak hediye edildi. Bıçak hediyesi aileyi duygulandırdı, bıçağın üzerindeki yazıyı gören anne Monika Snppene gözyaşlarına boğuldu.

26 yaşındaki Norveçli bisikletçi Steffene Emil Snppene 5 gün önce kazada yaşamını yitirdi. Acı haberi duyan Norveçli aile Sürmene'ye geldi. Aileye üzerinde oğullarının resmi ve “Ruhu burada her zaman mutlu olacak” yazısı bulunan bıçak hediye edilince duygulu anlar yaşandı.

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BİSİKLETİYLE GİDERKEN KAMYON ÇARPTI

Kaza ilçenin Çamburnu mahallesindeki Çamburnu Tüneli'nde 23 Ekim günü meydana geldi. Ülkesinden 20 Ağustos’ta Asya turu için bisikleti ile yola çıkan 26 yaşındaki Steffene Emil Snppene, Trabzon'dan Rize istikametine bisikleti ile giderken bir kamyonun kendisine çarpması sonucu kaza yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü kaza sonrası Of ilçesinde gözaltına alındı.

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AİLE TRABZON'A GELDİ

Kazayı duyan aile oğullarının özel eşyalarını almak üzere ilçeye geldi. İlk olarak kaza yerini görmek isteyen ve polis ekipleri eşliğinde kazanın olduğu tüneli gören baba, anne ve üvey kardeşten oluşan aile burada duygusal anlar yaşarken, bu sırada tünelden geçen ve oğulları gibi bisikleti ile Asya turuna çıkan Hollandalı bir bisikletçi ile görüşerek sohbet etti. Ardından ilçe merkezine gelen aile oğullarının özel eşyalarını adliyeden teslim aldı.

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BIÇAK İMALATÇISINDAN DUYGULANDIRAN HEDİYE

Ailenin Sürmene’ye oğullarının özel eşyalarını almak üzere geleceğini öğrenen ve aynı zamanda Sürmene Belediye meclis üyesi olan bıçak imalatçısı Atakan Berk, aileyi iş yerine davet ederek üzerinde oğullarının resminin bulunduğu Norveç dilinde “Ruhu burada her zaman mutlu olacak” yazılı bir bıçak hediye etti. Bıçağı alan anne Monika Snppene, gözyaşlarına hakim olamazken, oğullarının 20 Ağustos’ta ülkeden ayrıldığını ve son olarak ölüm haberini aldıklarını söyledi.

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Norveçli aile ile dil çeviri arama motoru üzerinden anlaşan Berk, aileye bıçağı hediye etti. Aldıkları hediye karşısında duygulanan aile ardından ilçeden ayrıldı.

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Öte yandan Norveçli bisikletçinin cenazesi önümüzdeki günlerde Norviç Büyükelçiliği görevlileri tarafından teslim alınarak ülkesine gönderilecek.

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(İHA)

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Trabzon Norveç

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