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Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı! Oğuz Haksever kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 16:04 | Son Güncelleme

Oğuz Haksever, 19 yıl 7 ay çalıştığı NTV'den emekliliğini isteyerek ayrıldı.

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı! Oğuz Haksever kimdir?

Son zamanlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin temasları sırasında sunduğu haber programında rejiye gösterdiği tepkiyle ve 27 Mayıs'ta Yassıada haberi esnasında yayına yansıyan "Ne yaslı ada be, canına okumuşsun" sözleriyle gündeme gelen Oğuz Haksever, emekliliğini isteyerek NTV'ye veda etti.

İşte Haksever'in veda mektubu:

"Değerli arkadaşlarım; kardeşlerim, dostlarım,

19 yıl 7 aylık hikayenin dopdolu, kahramanları için hep güzel duygularla bezeli; içe yazılmış, görünmez sayfalarından sonra boşluk başlıyor.

Hep birlikte kıvanç duyduğumuz, duyacağımız yayınlar yaptık.

İçimde bu kurumdan gelip geçmiş, gelmiş ve yola devam eden hiç kimse için kendi özelimde bir olumsuzluk bulmuyorum .

Gerçekten...

İyi duygularımı yazmak için çok sayıda tuşa basabilirim. Ama yukarıdaki ve aşağıdaki harflerin, karakterlerin her bir zerresine sizler için iyi duygularımı; sağlık, mutluluk, başarı dileklerimi yüklediğimi, iliştirdiğimi bilmenizi rica ediyorum.

Hayatımın çok önemli bir bölümüne; üçte birine,meslek hayatımın yarısına eşliğiniz ve katkınız için şükran duyuyorum.

Aranızda bilenler var. Kırdığımı düşündüğüm yoldaşlarımdan kısa sürede özür dilemişimdir. Basiretimin bağlandığı bir özürlük olayım varsa beni affetmelerini diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla"

OĞUZ HAKSEVER KİMDİR?

TRT Haber Dairesi Başkanlığı’nda muhabirliğe başlayan Haksever, Show TV, Kanal 6 ve atv haber merkezlerinde çalıştı, bu kanalların haber merkezlerinin kuruluşlarında görev aldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti tarafından ödüle layık görülen Oğuz Haksever 1990'lardan beri TV gazeteciliği yapıyor.


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