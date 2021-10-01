Oğuzhan Asiltürk neden öldü? Oğuzhan Asiltürk kimdir, nerelidir, hastalığı nedir?

25 Mayıs 1935 doğumlu Türk siyasetçi Oğuzhan Asiltürk, rahatsızlanması sonucunda kaldırıldığı hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Dört çocuk babası olan Asiltürk Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. İşte merak edilenler...

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

1935 Hekimhan doğumlu Oğuzhan Asiltürk 86 yaşında hayatını kaybetti. İlk ve ortaokulu, liseyi Malatya’da okuyan Asiltürk, lisenin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini tamamladı. MSP Davası nedeniyle 1 sene gözaltında kaldı. Ardından yargılandı ve beraat etti. 10 sene boyunca siyasetten yasaklandı. Asiltürk'ün bu yasağı 1987 Anayasa referandumu ile kalktı. Asiltürk, yasak kalktıktan sonra ilk kongrede RP'nin genel sekreterliğine seçildi. 11 sene sonra ise yeniden Malatya'dan milletvekili seçildi. Sonrasında Fazilet Partisi'ne girdi. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümden sonra Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçildi. Asiltürk'ün, "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" isimli bir kitabı vardır.

Asiltürk, 7 Ocak 2021 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Bu görüşmenin ardından Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine İstanbul Sözleşmesi'nin kalkacağını söylediğini ifade etti. 20 Mart 2021'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye, İstanbul Sözleşmesinden çekildi.

OĞUZHAN ASİLTÜRK NEDEN ÖLDÜ?

Oğuzhan Asiltürk rahatsızlanarak İstanbul'dan Ankara'ya kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucu zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı tanısı konulmuştu. Ancak Asiltürk, hastanede verdiği yaşam savaşına yenik düştü ve 86 yaşında hayata veda etti.



