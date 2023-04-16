Oğuzhan Koç ile ayrılma kararı alan Demet Özdemir'den 'yıkılmadım ayaktayım' pozu! Adım Farah'ın yıldızı güzelliğiyle büyüledi

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanma kararı aldıklarını duyurması bu haftaya damga vuran olaylardan oldu. Basında iddia niteliğinde yer alan haberlerin ardından "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur" ifadelerine yer veren Demet Özdemir - Oğuzhan Koç çifti gündemden düşmüyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Demet Özdemir dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Kulağına papatya takıp poz veren Demet Özdemir bir sonraki paylaşımına "Karavan günlükleri" notunu düştü.

Demet Özdemir'in yoluna devam ettiğini vurgulamak için böyle bir paylaşımda bulunduğu düşünüldü.

DEMET ÖZDEMİR - OĞUZHAN KOÇ AYRILIĞI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç 2022 yılının ağustos ayında evlenmişti. Geçtiğimiz haftalarda 'evlilikte kriz' haberiyle magazin gündeminfr yer alan ünlü çift boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ortak bir açıklama yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç anlaşmalı boşanacaklarını şu sözlerle duyurmuşlardı:

"Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor onları üzmeden bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz"

Bu açıklama sonrası Oğuzhan Koç'un eski sevgili Zeynep Koçak gündem olmuştu.

Zeynep Koçak'ın "Oturdum ilahi adaleti bekliyorum" ifadesi olay olmuştu. Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları bu yorumu Oğuzhan Koç'a yaptığını düşününce oyuncu isyan etmişti.

"BENİM BİR HAYATIM YOK MU ZANNEDİYORSUNUZ?"

Zeynep Koçak paylaşımında "Ya siz benim bir hayatım yok mu zannediyorsunuz? Yazdığım şeyleri yıllar önce yaşadığım bir ilişkiyi düşünerek buna dikkat ederek mi atacağım sürekli..." diyerek isyan etti.

