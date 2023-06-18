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Oğuzhan Koç ile boşanan Demet Özdemir'den 'yılan' paylaşımı! "Göndermede mi bulundu?"

18.06.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adım Farah dizinin Farah Erşadi'si Demet Özdemir sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 8 Mayıs'ta şarkıcı Oğuzhan Koç'tan Adalar Adliyesi'nde görülen duruşma ile tek celsede boşanan ünlü oyuncu Demet Özdemir'in 'yılan' paylaşımı akıllara "Göndermede mi yaptı?" sorusunu getirdi.

Oğuzhan Koç ile boşanan Demet Özdemir'den 'yılan' paylaşımı! "Göndermede mi bulundu?"

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un 28 Ağustos 2022 tarihinde görkemli bir törenle başlayan evliliği 8 Mayıs'ta sona erdi. Adım Farah dizisinde Farah Erşadi karakterine hayat veren ünlü oyuncu Demet Özdemir sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.

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Demet Özdemir, Instagram hesabının hikaye kısmında yılan fotoğrafına yer verdi.

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ÜNLÜ OYUNCU DEMET ÖZDEMİR'DEN OLAY PAYLAŞIM

Demet Özdemir'in bu paylaşımının ardından ünlü oyuncunun birilerine göndermede mi bulunduğu merak konusu oldu.

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İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı:

demet özdemir

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