Oğuzhan Koç ile boşanan Demet Özdemir'den 'yılan' paylaşımı! "Göndermede mi bulundu?"

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un 28 Ağustos 2022 tarihinde görkemli bir törenle başlayan evliliği 8 Mayıs'ta sona erdi. Adım Farah dizisinde Farah Erşadi karakterine hayat veren ünlü oyuncu Demet Özdemir sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.
Demet Özdemir, Instagram hesabının hikaye kısmında yılan fotoğrafına yer verdi.
Demet Özdemir'in bu paylaşımının ardından ünlü oyuncunun birilerine göndermede mi bulunduğu merak konusu oldu.
İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı: