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OHAL bölgesinde öğretmen atması nasıl yapılır? Öğretmenler nasıl yer değişikliği yapar? MEB'den son dakika OHAL atama açıklaması!

24.02.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MEB'den yapılan son dakika açıklamasında OHAL ilan edilen illerde görev yapan öğretmen ve bakanlık personeline yer değişikliği hakkı tanındığı belirtildi. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası OHAL ilan edilen illerde yaşayan öğretmenler konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, OHAL bölgesinde öğretmen atması nasıl yapılır? Öğretmenler nasıl yer değişikliği yapar? İşte detaylar...

OHAL bölgesinde öğretmen atması nasıl yapılır? Öğretmenler nasıl yer değişikliği yapar? MEB'den son dakika OHAL atama açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı OHAL ilan edilen illerde görev yapan öğretmen ve bakanlık personeline yer değişikliği hakkı tanındığını duyurdu. 4 eğitim sendikasının temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucundA yılda 2 kez yapılan mazeret tayininin bu yıl deprem nedeniyle 3’e çıkarılması kararlaştırıldığı belirtildi. Basında yer alan haberler sonrasın birçok kişi internette "Öğretmenler nasıl yer değişikliği yapar?" sorusunu araştırıyor. İşte ayrıntılar...

OKUL

OHAL BÖLGESİNDE ÖĞRETMEN ATAMASI NASIL YAPILIR?

OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapan öğretmen ve MEB personeline dair açıklamada bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakanlıkça tanınan yılda iki kez yapılan mazeret tayini hakkı, bu yıl deprem nedeniyle üçe çıkarıldığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesabında yapılan paylaşım şu şekilde:

"OHAL Bölgesinde Öğretmen ve Bakanlık Personeline Yer Değişikliği Hakkı!

Bakanımız Mahmut Özer, 4 eğitim sendikasının temsilcileriyle görüştü. Toplantıda yılda 2 kez yapılan mazeret tayininin bu yıl deprem nedeniyle 3’e çıkarılması kararlaştırıldı."

ÖĞRETMENLER NASIL YER DEĞİŞİKLİĞİ YAPAR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer; Bakanlık merkez binasında Eğitim-Bir Sen Genel Başkanı Latif Selvi, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve Eğitim-İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer ile bir araya geldi. Toplantıya, Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy ile Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik de katıldı.

OHAL BÖLGESİNDEKİ ÖĞRETMEN VE MEB PERSONELİNE YER DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI

Toplantıda Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve OHÂL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerini kapsayan bölgede görev yapan öğretmen ve MEB personelinin ilgili yasal hükümler kapsamında yer değişikliği ele alındı.

Bakanlıkça yılda iki kez yapılan mazeret tayini hakkı, bu yıl deprem nedeniyle üçe çıkarıldı.

Mazeret tayini hakkı olağanüstü hâl ilan edilen bölgede yer alan illerde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı görev yapan sözleşmeli/kadrolu öğretmen ve diğer personeli kapsıyor.

OHÂL ilan edilen illerdeki personelden eşini veya çocuğunu deprem nedeniyle kaybedenler ile kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (eş, çocuk, anne, baba) bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını belgelendirenler, yer değiştirme başvurusu yapabilecek.

Başvuruları onaylanan personelin atanmak istedikleri ildeki norm kadro ve pozisyon durumuna bakılmaksızın atamaları gerçekleştirilecek.

Yer değişikliğine ilişkin ayrıntılar, yayımlanacak kılavuzda yer alacak."

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