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Okmeydanı Şehir Hastanesi’nde doktora yumruklu saldırı! O anlar kamerada... "Kızın saçına dokundu" iddiası

24.12.2023 10:59 | Son Güncelleme:
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Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli doktor M.Y., hasta yakınları tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Saldırı ve arbede anları kameralara anbean yansırken, yüzü kanlar içinde kalan doktor tedavi altına alındı. Şişli polisi tarafından gözaltına alınan 2 şahıstan 1’i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahısların, doktorun hastaneye getirdikleri kız kardeşlerinin saçına dokunduğu için saldırıda bulundukları iddia edildi.

Okmeydanı Şehir Hastanesi’nde doktora yumruklu saldırı! O anlar kamerada... "Kızın saçına dokundu" iddiası

Olay dün saat 01.00 sıralarında Şişli Kaptanpaşa Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yeşil alanda görevli asistan doktor M.Y., hasta yakınları tarafından tekme ve yumruklu saldırıya uğradı.

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ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI

Ortalığın karıştığı kavgaya müdahale eden güvenlik görevlileri olaya müdahale ederken, doktora yumruk atan 2 şahıs polis noktasına götürüldü. Saldırı ve arbede anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olayın ardından hastanedeki çalışanların “beyaz kod” vermesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, doktora saldıran M.E.Ş. (17) ve B.Ş.'yi (27) gözaltına aldı. Öte yandan aldığı yumruk darbeleri nedeniyle yüzünden kırıklar oluşan doktor tedavi altına alındı.

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“DOKTORUN SAÇIMA DOKUNUP BAŞIMDA BEKLEDİĞİNİ GÖRDÜM”

Öte yandan yaşanan olayla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Kardeşleri tarafından hastaneye getirilen B.Ş.‘nin (24) verdiği ifadede, “Diş ağrısı için fazla ağrı kesici aldığımdan dolayı ağabeyim B. ve kardeşim M.E. ile birlikte hastaneye geldim. Doktor M. ile daha önce hastaneye gittiğimde tanıştık ve kendisini sosyal medya hesabımdan ekledim. 4-5 gün sohbet ettik. Hastaneye gittiğimde M.’yi gördüm. Tedavim bitince tekrar eve gittim ancak evde ateşlendim. Tekrar geri hastaneye geldim ve tekrar yeşil alanda serum takıldı. Bu yüzden uyuduğum esnada birinin saçıma dokunduğunu ve gözümü açtığında doktor M.’nin saçıma dokunup başımda beklediğini gördüm. O arada ağabeyim B. ile doktor M. arasında sözlü tartışma yaşandı. Dışarıya çıktığımda ağabeyimi ve kardeşimi polis noktasına götürdüklerini öğrendim” dediği öğrenildi.

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DOKTORA YUMRUK ATAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 2 şahıs, “beyaz kod yönetmeliği” gereği ifadesi alınmasına gerek olmadan emniyetteki işlemleri sonrasında savcılığa sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen M.E.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.Ş. ise adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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(İHA)

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