HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Öksürüğü bıçak gibi kesen şifalı formül

Öksürüğü bıçak gibi kesen şifalı formül

27.04.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öksürük, birçok rahatsızlığın belirtisi olurken bazen de mevsim geçişlerinde ortaya çıkar. Öksürüğe doğal yollarla müdahale etmek için yiyecek ve içeceklerinize bazı baharat ve bitkileri ekleyebilirsiniz. Bazı baharatlar var ki öksürük şurubundan bile daha etkili olabiliyor. Evde bulunan bir baharatla da öksürük sorununda kurtulmak mümkün.

Öksürüğü bıçak gibi kesen şifalı formül

Öksürük özellikle kış aylarında ve mevsim geçişlerinde genç yaşlı demeden herkesin başına gelebilecek bir sorundur. İki haftadan uzun süren öksürükler ciddi bir sorundur. Bu yüzden bir doktora gitmek gerekmektedir.

Öksürük sorununun olduğu dönemlerde sigara ve alkol gibi ürünlerden uzak durmak gerekir. Çok soğuk içecekler yerine ılık içecekler tüketmek gerekiyor. Özellikle bol sıvı tüketimine dikkat etmek gerekmektedir.

ÇORBALARLA ÖKSÜRÜĞÜ DURDURUN

Genellikle tavuk suyu çorbasının öksürüğe iyi geldiği biliniyor. Hatta balgamı söküp atmada en etkili çorbalardan biri tavuk suyu çorbasıdır. Çorbanın içerisine eklenecek baharatlar ve limon ile 1 kaşık elma sirkesi de bronşları rahatlatacaktır.

iStock-940148498

ÖKSÜRÜĞE KARŞI KARIŞIM ÖNERİSİ

Akşam gazetesinde yayınlanan bir haberde ise öksürüğü ortadan kaldıracak şifalı bir formül paylaşıldı. Eğer şiddetli öksürük sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki karışımdan yararlanarak öksürük sorunundan kurtulabilirsiniz.

3 DAKİKADA ÖKSÜRÜĞÜ KESEN KARIŞIM TARİFİ

  • 1 tatlı kaşığı toz zencefil
  • 1 çay kaşığı bal
  • 1 su bardağı ılık su

YAPILIŞI

Ilık suyun içerisine tüm malzemeleri atın, karıştırın. Afiyet olsun.

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELECEK ŞEYLER

Ayrıca tavuk suyu çorbası ve zencefilli karışımın haricinde öksürüğe iyi gelen başka şeylerde bulunmaktadır.

Öksürük sorunu yaşadığınız zamanlarda ayva çayı, ekinezya çayı, yaseminli portakal çayı, kuşburnu çayı, sütlü bal, ıhlamur, zencefil çayı, adaçayı, pekmez tüketebilirsiniz.

ÖKSÜRÜĞE LİMONLU ÇÖZÜM

Ayrıca şiddetli öksürük sorununu ortadan kaldırmak için 1 limonun suyu 3 diş ezilmiş sarımsak ve 1 çorba kaşığı balla karıştırın. Karışım çok yoğun olursa birazcık daha limonlu su ekleyebilirsiniz. Öksürüğünüz arttığı anda bu karışımdan 1 tatlı kaşığı şurup gibi tüketmeniz durumunda en etkili öksürük şurubundan bile daha etkilidir.

Dolu göğsünüzü rahatlatacağı gibi öksürük sorununu da ortadan kaldıracaktır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boşuna acı çekmeyin! Şişkinliği azaltmanın pratik yolu varBoşuna acı çekmeyin! Şişkinliği azaltmanın pratik yolu var
Maske zorunluluğu kalktı! Maske zorunluluğu kalktı!
Son anket açıklandı! İttifaklar arasındaki makas açılıyor mu? Son anket açıklandı! İttifaklar arasındaki makas açılıyor mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

5 yaşındaki Eymen'e yapmadıkları iğrençlik kalmamış!

5 yaşındaki Eymen'e yapmadıkları iğrençlik kalmamış!

Adeta rest çekti: Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden

Adeta rest çekti: Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden

İffet anıtı! 'Kadınlar namuslarını korumak için...

İffet anıtı! 'Kadınlar namuslarını korumak için...

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Bakanlık duyurdu: Merkeze çekildi

Bakanlık duyurdu: Merkeze çekildi

İlginizi Çekebilir

Tek bir sigara 66 kişinin ölümüne neden oldu

Tek bir sigara 66 kişinin ölümüne neden oldu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.