Öksürüğü bıçak gibi kesen şifalı formül

Öksürük özellikle kış aylarında ve mevsim geçişlerinde genç yaşlı demeden herkesin başına gelebilecek bir sorundur. İki haftadan uzun süren öksürükler ciddi bir sorundur. Bu yüzden bir doktora gitmek gerekmektedir.

Öksürük sorununun olduğu dönemlerde sigara ve alkol gibi ürünlerden uzak durmak gerekir. Çok soğuk içecekler yerine ılık içecekler tüketmek gerekiyor. Özellikle bol sıvı tüketimine dikkat etmek gerekmektedir.

ÇORBALARLA ÖKSÜRÜĞÜ DURDURUN

Genellikle tavuk suyu çorbasının öksürüğe iyi geldiği biliniyor. Hatta balgamı söküp atmada en etkili çorbalardan biri tavuk suyu çorbasıdır. Çorbanın içerisine eklenecek baharatlar ve limon ile 1 kaşık elma sirkesi de bronşları rahatlatacaktır.

ÖKSÜRÜĞE KARŞI KARIŞIM ÖNERİSİ

Akşam gazetesinde yayınlanan bir haberde ise öksürüğü ortadan kaldıracak şifalı bir formül paylaşıldı. Eğer şiddetli öksürük sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki karışımdan yararlanarak öksürük sorunundan kurtulabilirsiniz.

3 DAKİKADA ÖKSÜRÜĞÜ KESEN KARIŞIM TARİFİ

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı bal

1 su bardağı ılık su

YAPILIŞI

Ilık suyun içerisine tüm malzemeleri atın, karıştırın. Afiyet olsun.

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELECEK ŞEYLER

Ayrıca tavuk suyu çorbası ve zencefilli karışımın haricinde öksürüğe iyi gelen başka şeylerde bulunmaktadır.

Öksürük sorunu yaşadığınız zamanlarda ayva çayı, ekinezya çayı, yaseminli portakal çayı, kuşburnu çayı, sütlü bal, ıhlamur, zencefil çayı, adaçayı, pekmez tüketebilirsiniz.

ÖKSÜRÜĞE LİMONLU ÇÖZÜM

Ayrıca şiddetli öksürük sorununu ortadan kaldırmak için 1 limonun suyu 3 diş ezilmiş sarımsak ve 1 çorba kaşığı balla karıştırın. Karışım çok yoğun olursa birazcık daha limonlu su ekleyebilirsiniz. Öksürüğünüz arttığı anda bu karışımdan 1 tatlı kaşığı şurup gibi tüketmeniz durumunda en etkili öksürük şurubundan bile daha etkilidir.

Dolu göğsünüzü rahatlatacağı gibi öksürük sorununu da ortadan kaldıracaktır.



