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Öksürük geçmiyorsa ne yapılır? Öksürüğe iyi gelen mucizevi etkenler nelerdir?

12.07.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öksürük genellikle kış aylarında olmasıyla bilinen fakat alerjik olarak mevsimsel de oluşabilen bir rahatsızlıktır. Öksürük ile karşı karşıya kalan ve bir türlü çözüm yolu bulamayan kişiler internette öksürük tedavi yöntemlerini araştırıyor. Öksürük, kuru öksürük veya balgamlı öksürük şeklinde olabilir. Uzun süre geçmeyen öksürük için evde tedavi yöntemleri, öksürüğe iyi gelen bitki çayları ve mucizevi etkenler haberimizde.

Öksürük geçmiyorsa ne yapılır? Öksürüğe iyi gelen mucizevi etkenler nelerdir?

Özellikle 1-2 haftadan uzun süren ve kuru öksürük şeklinde olan öksürük çeşidi alerjik öksürük olarak adlandırılıyor. Alerjik öksürük beraberinde boğaz kaşıntısı getiriyor. Geçmeyen öksürük gün boyu insanın gündelik yaşamını etkilemekle beraber geceleri de uyutmayan bir hastalık. Uzun süreli öksürüklerde boğaz tahrişleri meydana geliyor. Bu durumu önlemek ve öksürüğü azaltmak için pek çok yöntem var. Peki öksürüğe ne iyi gelir? En iyi öksürük tedavi edici yöntemler nelerdir? İşte öksürüğe iyi gelen mucizevi yöntemler!

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN BİTKİLER

Ayva yaprağı

Ayva Yaprağı, soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde kullanılır. Taze veya kuru halde çay yaparak kullanabilirsiniz. Boğaz yolu enfeksiyonu ve kronik öksürük şikayetine karşı iyi geldiği bilinmektedir.

Zencefil

Zencefil, genellikle toz halinde kullanılır. Öksürük tedavisinde birebir çözümdür. Bitki çaylarının içerisine bir ölçek ekleyerek kullanabilirsiniz. Boğazın yumuşamasına etki edecektir. Dilerseniz taze zencefil olarak da kullanabilirsiniz.

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN BİTKİ ÇAYLARI

Nar Çiçeği Çayı
Ihlamur Çayı
Karabaş Otu Çayı
Böğürtlen Çayı
Ekinezya Çayı
Ayva Yaprağı Çayı

ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Bol sıvı tüketimiyle tahriş azaltılabilir.

Pastil kullanımı basit ve hızlı çözümlerdendir.

Sıcak bitki çayları içmek, boğazı rahatlatarak öksürüğü minimuma indirir.

En etkili yöntemlerden biri bal tüketimidir.

Ilık bir duş almak boğazınızı yumuşatarak nemlendirir ve rahatlamanızı sağlar.

Öksürük süresince bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırarak nem oranını arttırmalısınız. Özellikle kalorifer yanan bir ortamdaysanız kalorifer peteğine yakın bir yere bir bardak su koyarak nem sağlayabilirsiniz.

Parfüm, oda kokuları gibi sizi rahatsız edecek kokulardan uzak durmalısınız.

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN MUCİZEVİ KARIŞIM

Boğazınızda gıcıklanma varsa veya hasta olacağınızı hissediyorsanız bu karışımı mutlaka denemelisiniz. Bir fincan sıcak suya; 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı sirke, bir tutam tarçın ve 2 yemek kaşığı limon suyu koyup karıştırın. Bu karışımı içtikten yaklaşık 1 saat sonra etkisini göstermeye başlayacaktır. Denenmiş ve işe yarayan bir yöntemdir.

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN BALLI KARIŞIM

Sabahları uyandığınızda bir yemek kaşığını doğrudan yutmak öksürüğe çok iyi gelmesiyle bilinir. Eğer yutmakta zorlanıyorsanız bu ballı karışımı deneyebilirsiniz. Bir su bardağı sıcak suya bir yemek kaşığı bal ve bir yemek kaşığı kadar limon ekleyerek içebilirsiniz.

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