Öksürük geçmiyorsa ne yapılır? Öksürüğe iyi gelen mucizevi etkenler nelerdir?

Özellikle 1-2 haftadan uzun süren ve kuru öksürük şeklinde olan öksürük çeşidi alerjik öksürük olarak adlandırılıyor. Alerjik öksürük beraberinde boğaz kaşıntısı getiriyor. Geçmeyen öksürük gün boyu insanın gündelik yaşamını etkilemekle beraber geceleri de uyutmayan bir hastalık. Uzun süreli öksürüklerde boğaz tahrişleri meydana geliyor. Bu durumu önlemek ve öksürüğü azaltmak için pek çok yöntem var. Peki öksürüğe ne iyi gelir? En iyi öksürük tedavi edici yöntemler nelerdir? İşte öksürüğe iyi gelen mucizevi yöntemler!
Ayva yaprağı
Ayva Yaprağı, soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde kullanılır. Taze veya kuru halde çay yaparak kullanabilirsiniz. Boğaz yolu enfeksiyonu ve kronik öksürük şikayetine karşı iyi geldiği bilinmektedir.
Zencefil
Zencefil, genellikle toz halinde kullanılır. Öksürük tedavisinde birebir çözümdür. Bitki çaylarının içerisine bir ölçek ekleyerek kullanabilirsiniz. Boğazın yumuşamasına etki edecektir. Dilerseniz taze zencefil olarak da kullanabilirsiniz.
Nar Çiçeği Çayı
Ihlamur Çayı
Karabaş Otu Çayı
Böğürtlen Çayı
Ekinezya Çayı
Ayva Yaprağı Çayı
Bol sıvı tüketimiyle tahriş azaltılabilir.
Pastil kullanımı basit ve hızlı çözümlerdendir.
Sıcak bitki çayları içmek, boğazı rahatlatarak öksürüğü minimuma indirir.
En etkili yöntemlerden biri bal tüketimidir.
Ilık bir duş almak boğazınızı yumuşatarak nemlendirir ve rahatlamanızı sağlar.
Öksürük süresince bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırarak nem oranını arttırmalısınız. Özellikle kalorifer yanan bir ortamdaysanız kalorifer peteğine yakın bir yere bir bardak su koyarak nem sağlayabilirsiniz.
Parfüm, oda kokuları gibi sizi rahatsız edecek kokulardan uzak durmalısınız.
Boğazınızda gıcıklanma varsa veya hasta olacağınızı hissediyorsanız bu karışımı mutlaka denemelisiniz. Bir fincan sıcak suya; 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı sirke, bir tutam tarçın ve 2 yemek kaşığı limon suyu koyup karıştırın. Bu karışımı içtikten yaklaşık 1 saat sonra etkisini göstermeye başlayacaktır. Denenmiş ve işe yarayan bir yöntemdir.
Sabahları uyandığınızda bir yemek kaşığını doğrudan yutmak öksürüğe çok iyi gelmesiyle bilinir. Eğer yutmakta zorlanıyorsanız bu ballı karışımı deneyebilirsiniz. Bir su bardağı sıcak suya bir yemek kaşığı bal ve bir yemek kaşığı kadar limon ekleyerek içebilirsiniz.
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