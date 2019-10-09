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Okul bahçesindeki ağaçlara "sevgi yuvaları" yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 13:35 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkokul öğrencileri, okul bahçesindeki ağaçları kendi yaptıkları kuş yuvalarıyla donattı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un okul bahçelerinde hayvan besleme çağrısı üzerine harekete geçen öğretmen ve öğrenciler, kışın kuşların üşümemesi için ağaçlara "sevgi yuvaları" yaptı.

İlçedeki Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri nezaretinde ahşaptan hazırladıkları 30 kuş yuvasını, okulun bahçesindeki ağaçlara yerleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un okul bahçelerinde hayvan beslenmesi yönündeki çağrısıyla işe koyulan öğrenciler, çalışmayla kuşların çetin geçen kış mevsimini sıcak yuvada geçirmesini amaçladı.

Öğretmenlerden Ceren Balçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Sarıkamış'ın kışları çok soğuk geçiyor. Bunun için kuşlara güzel yuvalar yaptık. Yuvaları süsledik ve ağaçlara astık. Çocuklar çok eğlendi ve onlara hayvan sevgisini aşılarken, el becerilerini geliştirmeyi de hedefledik. Kuşlar ‘Sevgi yuvası’ adını verdiğimiz sıcak ortamlarında kışı geçirecek." diye konuştu.

Öğretmenlerden İclal Yediel de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un anlamlı bir çağrıda bulunduğunu anımsatarak, kendilerinin de çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için böyle bir çalışma düzenlediklerini aktardı.

Öğrencilere hayvan sevgisini ve yaban hayatını öğretmek istediklerini dile getiren Yediel, "Kuşlara tahtalardan güzel ev yaptık. Uzun kış mevsiminde kışı daha iyi geçirsinler diye okulumuzun bahçesinde ağaçlara astık. Öğrencilerimiz hayvan sevgisi okurken, yaşayacaklar." diye konuştu.

Öğrencilerden Hayrettin Koç da kuşların cıvıltıları arasında ders yapmanın güzel olacağını ve etkinliğin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

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