Okul çağındaki çocuklarda beslenmede dikkat edilmesi gerekenler

Gerek okul başarısı gerekse büyüme-gelişme açısından en önemli noktalardan birisi de çocukların okul dönemlerinde neler yiyip içtikleri. Günlerinin büyük kısmı okulda geçen çocukların atıştırmalıkları, kahvaltıları, akşam yemekleri bir denge içinde tutulmalı, beslenme alışkanlıklarının temelleri küçük yaşlardan itibaren sağlıkla atılmalıdır. Yaş gruplarına göre özelliklerinin değiştiği de unutulmamalıdır. Çocukluk sürecinden ergenliğe geçiş sürecinde fizyolojik ihtiyaçlar oldukça farklılaşmaktadır. Kemik yoğunluğu en üst düzeye erişmekte, oldukça aktif kalmakta, kalsiyum ihtiyacı artmaktadır. Kızlarda menstrüal siklus başlamakta ve demir eksikliği anemisi riski artmaktadır. Fiziksel aktivite ve alışkanlıklarına bağlı olarak enerji harcamaları değişmekte, yanlış alışkanlık geliştirmeleri sonucunda şişmanlık sonrasında obezite, kan yağlarında artış, diyabet hastalığı gibi sorunlar baş gösterebilmektedir. Tüm bu olası risklerden korunmak ve sağlıklı alışkanlıkları oturtmak adına Diyetisyen Müge Bozok, 7 önemli öneride bulundu.

TEMEL BESİN GRUPLARINDAN 4'ÜNÜN DE ÇOCUĞUNUZUN BESLENMESİNDE BULUNMASINA DİKKAT EDİN Çeşitliliğe ve düzenli tüketime önem verin. Örneğin beyaz eti hep tavuktan değil haftanın belirli günlerinde balıktan da almasına özen gösterin. Sebzeleri ve meyveleri mevsimine uygun olacak şekilde tükettirin. Okul menüsünü mutlaka inceleyin ki ev düzeninizi ona uygun dengelede planlayabilin. SÜT GRUBUNU İHMAL ETMEYİN Kalsiyumun en çok ihtiyaç duyulduğu bu dönemde çocuğunuza en güzel kalsiyum kaynağı olan süt grubunu her gün 2-3 porsiyon mutlaka verin. Kahvaltısına peynir, yemeklerinin yanına yoğurt ve ara öğünlerine süt ekleyerek gün içine porsiyonlayabilirsiniz. BOL SU İÇMESİ GEREKTİĞİNİ ÇOCUĞUNUZA SIKLIKLA HATIRLATIN Fizyolojik işlevlerin gerçekleşebilmesinin ilk şartlarından birisi vücutta yeterli su bulunmasıdır. Biz yetişkinler bile gün içinde su tüketmeyi unutabilirken çocuklara bu konuda destek olup sevdiği bir su şişesi edindirebilir, yanında taşıması gerektiğinin önemini anlatabilirsiniz. SIVI İHTİYACINI KARŞILARKEN DOĞRU SEÇİM YAPMASI GEREKTİĞİNİ ANLATIN

Ev dışındaki ortamlarda, okul kantinleri ve yemekhanelerde çocuklarınızın sıklıkla karşılaştığı gazlı içecekler, hazır meyve suları, şeker eklenmiş içecekler yerine ayran, yoğurt, cacık, süt ya da taze sıkılmış meyve suyu seçeneklerini hatırlatın. Sağlıklı olduğunu ve faydalarını çocuğunuza anlatın. KAHVALTIYI ATLAMAYIN Okuldaki yemek programına göre kahvaltı öğününü evde ya da yanında mutlaka yapmasını sağlayın. Dışarıda satılan fazla yağlı ve unlu seçeneklere göre evde hazırlanan, içeriğini bildiğiniz bir sandviçin daha iyi bir seçenek olduğunu unutmayın. Hiçbir şey yiyemiyorsa ya da vakit kısıtlıysa kahvaltısını pratik kaplarla yanına koymayı ya da bir bardak süt vermeyi deneyin. Kaselerde verilen mısır gevreklerinin içeriğini iyi inceleyin. Bu tarz yiyecekler şeker ve katkı maddelerinden oldukça yüklüdür. Bu nedenle evde kendiniz kuru meyvelerden , yulaftan ve çeşitli yağlı tohumlardan granola gibi, ev yapımın müsli gibi kahvaltılık hazırlayıp, tüketimini sağlayabilirsiniz. ARA ÖĞÜN HER YAŞTA ÖNEMLİDİR