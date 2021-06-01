Beklenen açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke genelinde normalleşme dönemine haziran ayı itibarıyla geçildiğini belirtti. Ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, belirli şartlar altında yüz yüze eğitime geçildiğini kaydetti. Bunun üzerine öğrenciler ve veliler "Okul ne zaman var?", "Yüz yüze eğitim kaç gün?" sorularıyla araştırma yapmaya başladı. Merak edilen soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz...

OKUL NE ZAMAN VAR? YÜZ YÜZE EĞİTİM KAÇ GÜN?

Bakan Selçuk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ana sınıflarında, ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde ve seyrek nüfuslu bölgelerde eğitim hayatına ilişkin alınan önemli kararları paylaştı. Yeni kararları açıklayan Bakan Selçuk, öğrencilerin bu kararlar doğrultusunda isteğe bağlı olarak katılım göstereceğini belirtti.

HAFTADA 2 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM YAPILACAK

Bakan Selçuk tarafından yapılan yazılı açıklamada ortaokul ve liselerde, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla haftada 2 gün olmak üzere yüz yüze eğitim gerçekleştirileceği ifade edildi.

1 Haziran sonrası için ise tüm ilkokul ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacağı kaydedildi. Bunların dışında, diğer okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitimini sürdürecek.