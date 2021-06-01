Beklenen açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke genelinde normalleşme dönemine haziran ayı itibarıyla geçildiğini belirtti. Ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, belirli şartlar altında yüz yüze eğitime geçildiğini kaydetti. Bunun üzerine öğrenciler ve veliler "Okul ne zaman var?", "Yüz yüze eğitim kaç gün?" sorularıyla araştırma yapmaya başladı. Merak edilen soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz...
Bakan Selçuk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ana sınıflarında, ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde ve seyrek nüfuslu bölgelerde eğitim hayatına ilişkin alınan önemli kararları paylaştı. Yeni kararları açıklayan Bakan Selçuk, öğrencilerin bu kararlar doğrultusunda isteğe bağlı olarak katılım göstereceğini belirtti.
Bakan Selçuk tarafından yapılan yazılı açıklamada ortaokul ve liselerde, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla haftada 2 gün olmak üzere yüz yüze eğitim gerçekleştirileceği ifade edildi.
1 Haziran sonrası için ise tüm ilkokul ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacağı kaydedildi. Bunların dışında, diğer okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitimini sürdürecek.
Bakan Selçuk, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim alanlarında tam zamanlı yüz yüze eğitim hayatına geçildiği paylaşıldı. Söz konusu bölgelerde 1 Haziran sonrasında haftanın 5 günü yüz yüze eğitim verilecek, okullar 5 gün açık olacak.
Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamaların devamında öğrencilerin isteğe bağlı olarak derslere katılım göstereceği ve gerekli hijyen koşullarının sağlandığı bilgisi yer aldı.
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