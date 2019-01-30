HABER

Okul olimpiyatları ödülleri verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 00:06 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Okul Olimpiyatları 1.

Küçükçekmece Okul Olimpiyatları 1. Dönem Kupa Töreni Sefaköy Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, Küçükçekmece Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği törende, 4 bin 414 öğrenci, Atletizm, Hentbol, Geleneksel Çocuk Oyunları, Masa Tenisi, Satranç ve Badminton branşlarında yarıştı. 198 kız, 292 erkek olmak üzere toplam 490 takım, Küçük Kızlar, Küçük Erkekler, Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler ve Genç Kızlar, Genç Erkekler olmak üzer 6 kategoride ter döktü.
Başarılı olanlara kupa verildi
Yaklaşık üç ay süren turnuvalar sonunda dereceye giren takımlara, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkan yardımcısı Mustafa Kuzugüden, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdulbaki İnce, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Göksun Öz ve Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Kurt tarafından kupa ve ödülleri verildi.

PARTNERVedat Milor'un gençlik fotoğrafını görenler hayrete düştü!Vedat Milor'un gençlik fotoğrafını görenler hayrete düştü!
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandıYangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı
Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

Bursa'da hareketli saatler! Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Bodrum'da tur teknesiyle gezen Japon turistleri göçmen sandılar

Ekipler harekete geçti, tekne ablukaya alındı! Sonrası şaşırttı!

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı: İstifa edeceğim

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Venezuela Başsavcısı, Guaido hakkında soruşturma başlattı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.