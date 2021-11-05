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  4. Okul servisinin camından sarkan iki öğrencinin tehlikeli yolculuğu korkuttu

Okul servisinin camından sarkan iki öğrencinin tehlikeli yolculuğu korkuttu

05.11.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da 130 kilometre hızla ilerleyen öğrenci servis aracının camından sarkan iki öğrenci yürekleri ağza getirdi.

Olay, Adıyaman-Kahta karayolu üzerinde meydana geldi. Taşımalı eğitim kapsamında köyden aldığı öğrencileri taşıma merkezindeki okula taşıyan öğrenci servisinde ortaya çıkan görüntüler, “Bu kadar da olmaz” dedirtti.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Minibüsün her iki yanından dışarı sarkan iki kız öğrencinin görüntüsü yürekleri ağza getirdi. Camdan dışarı çıkan ve sadece ayakları minibüsün içerisinde olan öğrenciler, ellerini açarak tehlikeli şekilde yolculuk etti. Diğer sürücüler yaşanan bu anları cep telefonuyla kaydetti.

TEPKİ ÇEKTİ

Saatteki hızı 130 kilometre olan servis şoförünün duruma müdahale etmemesi diğer sürücülerin tepkisine neden oldu. İki öğrencinin bilinçsiz davranışları karşısında hiçbir şey yokmuş gibi ilerleyen sürücüye sosyal medyada tepki yağdı.

(İHA)

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Adıyaman
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