Okula dönüşte kaygı ve mutsuzluk artıyorsa... Ebeveynler bunlara dikkat!

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Klinik Psikolog Duygu Barlas, pandemi nedeniyle uzun bir süre okula gidemeyen öğrencilerin yaz tatili sonrasında okula uyum sorunları ve duygu değişiklikleri yaşayabileceklerini ifade etti.

DERS ORTAMI DEĞİŞİKLİĞİ UYUM SORUNU YARATABİLİR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamayla 21 Eylül’de yüz yüze eğitimin başlayacağını hatırlatan Duygu Barlas, uzun bir aradan sonra okulların açılmasının çocuklarda çeşitli uyum sorunlarını da beraberinde getirebileceğini söyledi. Barlas, “İlk olarak aylardır örgün eğitim sisteminden uzak kalan çocuğun derse katılım ortamı değişeceği için tekrardan sınıf ortamına uyum gösterme zorlukları yaşaması beklenebilir. Evinde bilgisayar karşısında ders dinlemeye alışan çocuğun tekrardan sınıf ortamına ve sınıfın kurallarına dönmesi sürecinde zorluklar baş gösterebilir” dedi.

UYUM SAĞLAMASI ZAMAN ALABİLİR

“Çocuğun okulu ile evi arasındaki mesafe fazla ise çocuk tekrar okuluna ulaşmak için uzun mesafe yol gitme gibi bir durum ile karşı karşıya kalacaktır” diyen Duygu Barlas, sözlerine şöyle devam etti: