HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Okula dönüşte kaygı ve mutsuzluk artıyorsa... Ebeveynler bunlara dikkat!

Okula dönüşte kaygı ve mutsuzluk artıyorsa... Ebeveynler bunlara dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.08.2020 10:45 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitimle öğrenim hayatına geri dönen öğrenciler, yaz tatilinin son ermesi nedeniyle uyum sorunu yaşayabilir, öfke, kaygı ve mutsuzluk gibi duygulara bürünebilir. Peki bu noktada ne yapmak gerekir?

Okula dönüşte kaygı ve mutsuzluk artıyorsa... Ebeveynler bunlara dikkat!

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Klinik Psikolog Duygu Barlas, pandemi nedeniyle uzun bir süre okula gidemeyen öğrencilerin yaz tatili sonrasında okula uyum sorunları ve duygu değişiklikleri yaşayabileceklerini ifade etti.

DERS ORTAMI DEĞİŞİKLİĞİ UYUM SORUNU YARATABİLİR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamayla 21 Eylül’de yüz yüze eğitimin başlayacağını hatırlatan Duygu Barlas, uzun bir aradan sonra okulların açılmasının çocuklarda çeşitli uyum sorunlarını da beraberinde getirebileceğini söyledi. Barlas, “İlk olarak aylardır örgün eğitim sisteminden uzak kalan çocuğun derse katılım ortamı değişeceği için tekrardan sınıf ortamına uyum gösterme zorlukları yaşaması beklenebilir. Evinde bilgisayar karşısında ders dinlemeye alışan çocuğun tekrardan sınıf ortamına ve sınıfın kurallarına dönmesi sürecinde zorluklar baş gösterebilir” dedi.

UYUM SAĞLAMASI ZAMAN ALABİLİR

“Çocuğun okulu ile evi arasındaki mesafe fazla ise çocuk tekrar okuluna ulaşmak için uzun mesafe yol gitme gibi bir durum ile karşı karşıya kalacaktır” diyen Duygu Barlas, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yüzden, bir süredir eğitime bilgisayar üzerinden ulaşan çocuk tekrardan trafik gibi bir stresör ile tekrardan baş etme durumunda kalabilir. Ayrıca, pandemi sürecinde okul ve ev arasındaki mesafe ortadan kalktığı için çocuğun eğitim için uyanma saati de değişim göstermişti. Şimdi tekrardan daha erken bir saatte uyanması beklenen çocuğun bu konuda da uyum göstermesi zaman alacaktır. Üçüncü olarak uzun okul saatlerine uyum sorunundan söz edilebilir.”

ÖFKELİ, KAYGILI VE MUTSUZ OLABİLİR

Çeşitli uyum sorunları yaşayan çocukların duygularında karmaşıklık olabileceğini belirten Barlas, “Öfke, kaygı, mutsuzluk gibi duygular görülebilir. Daha küçük yaşlarda uyku sorunları, hırçınlık, ağlama nöbetleri de gündeme gelebilir. Tekrardan yeni bir duruma uyum göstermeye çalışan çocuklarda bu duygular ve davranışlar başlangıçta doğal kabul edilebilir. Ancak zaman içerisinde uyumun gerçekleşmesi, olumsuz duygulanımda ve olumsuz davranışlarda azalma beklenir. Azalma gözlemlenmediği zaman mutlaka profesyonel bir yardım alınması önerilir” diye konuştu.

ÇOCUKLARA NE HİSSETTİKLERİ SORULMALI

Uzman Klinik Psikolog Duygu Barlas, pandemi sürecinde uzaktan eğitime çocuklarının uyum göstermesi için çabalayan ebeveynlerin şimdi ise tekrardan okula uyum sağlamaları konusunda çocuklarına destek vermeleri gerektiğini söyledi.

Barlas, ebeveynlere tavsiyelerini şöyle sıraladı:

  • Çocuklarının yeni bir duruma uyum gösterirken yaşadıkları duyguların ve davranışların başlangıçta doğal olduğunu kabullenmeliler,

  • Çocukları ile okul açılmadan en az 1 hafta öncesinden bu konu hakkında konuşmalılar,

  • Konu hakkında konuşurken mutlaka çocuklarının ne hissettiklerini sormalılar ve duygularını kabul ettiklerini onlara göstermeliler,

  • Çocukları ile okulların açılması konusu ele alınırken olası zorlukları ve onların nasıl çözülebileceklerini de mutlaka konuşmalılar,

  • Çocuklarının yeni düzenlerine okul açılmadan uyum göstermeleri için ufak değişiklikleri konuşmalılar ve uygulamaya okullar açılmadan koymalılar,

  • Yeni düzene geçişi mutlaka ufak değişiklikler ile başlatmalılar,

  • Yeni düzen konuşulurken çocuklarının fikirlerini almaları çocuk-ebeveyn işbirliğini arttıracak ve uyum sürecini kolaylaştıracaktır,

  • Eğer mümkün ise sınıfa uyum için öğretmenleri ile iletişime geçilmelidir.
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Rusya'nın en güzel kadını!İşte Rusya'nın en güzel kadını!
Onlar koronavirüs önlemlerine daha az uyuyor!Onlar koronavirüs önlemlerine daha az uyuyor!
Uzun süre ekrana bakanlara önemli uyarı! Uzun süre ekrana bakanlara önemli uyarı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Türkiye'den Akdeniz'deki tatbikat sonrası çok sert sözler
Türkiye'den Akdeniz'deki tatbikat sonrası çok sert sözler
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
Kızımız işkence ile öldürüldü
Kızımız işkence ile öldürüldü
İlginizi Çekebilir
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
Yüz yüze olmayan seks pozisyonları!
Yüz yüze olmayan seks pozisyonları!
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Cinsellik spor sayılır mı? İşte yakılan kalori miktarı
Cinsellik spor sayılır mı? İşte yakılan kalori miktarı
“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”
“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüp bebek tedavisinde 'yararlı bakteri' uyarısı! Embriyonun rahme tutunması için...
Hamilelikte şaşırtan araştırma! Bebeğin rahme tutunmasını...
Asosyaller koronavirüs önlemlerine daha az uyuyor
Onlar koronavirüs önlemlerine daha az uyuyor!
Pes dedirttiler! Hazır kıymaya bici bici boyası koyuyorlar
Pes dedirttiler! Kıymanın içindeki herkesi şoke etti
Sivrisinek kovucu koronavirüsten korur mu? Böcek ilaçları koronavirüsü yok eder mi? Sivrisinek spreyinin koronavirüse etkisi nedir?
Sivrisinek kovucu koronavirüsten korur mu?
Mesane problemi uyarısı! Altında yatan neden şeker hastalığı ise...
Mesane problemi uyarısı! Altındaki neden şeker hastalığı ise...
Vajinal enfeksiyon belirtilerine dikkat! Bunları yaşıyorsanız...
Kötü koku, yanma ve kaşıntı varsa... Bakın nedeni neymiş!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.