Okula giden çocuğunuz varsa dikkat! Sağlığı için bunu yapıyorsanız yanılıyorsunuz!

Okulların açılmasının ardından uzmanlardan peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Yetersiz beslenmenin öğrenme güçlüğüne yol açtığını belirten Diyetisyen Gizem Gençyürek Yılmaz, çarpıcı bir uyarıda bulundu.

OBEZİTE RİSKİNİN ÖNÜNE GEÇECEK!

Uzman isim okul çağı çocuklarına sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmanın obezite riskini önlediğini belirtti. Bu durum çocukların gelişimlerine katkı sağlamanın yanında ileride oluşabilecek kalp damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalık risklerini de en aza indirecek.

"ÇOCUKLAR BESLENME KONUSUNDA BİLİNÇLİ DEĞİL"

Uzmanlar, beslenme alışkanlıklarının büyük bir kısmının okul çağı döneminde edinildiğini vurguluyor.

Yılmaz, konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarının yanında sağlıklı beslenerek onlara örnek olmak, uykuya öncelik verip kahvaltılarını atlamalarına izin vermemek, okul seçerken kantin ve yemekhaneleri incelemek, çocuklara sebze yeme alışkanlığı kazandırmak gelişimleri için çok önemli.

Çocuklar beslenme konusunda bilinçli olmadıklarından ihtiyacı olanları değil, canının istediklerini yemek isterler. Bu durumda ailelere çok iş düşüyor. Okul çağından itibaren kazanılan sağlıklı ve doğru beslenme alışkanlığının kişinin akademik başarısına olumlu etkisi var. Yapılan araştırmalarda dengesiz beslenen çocuklarda dikkat sürelerinin kısaldığı ve öğrenmede güçlük yaşandığı gözlemleniyor."

Uzman isim, çocukların yaz tatilinin ardından bu duruma tekrar adapte olmakta zorlandığını, bu süre içerisinde ebeveynlerin öncelikle sabırlı davranması gerektiğini vurguladı.

BU BESİNLERİ ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUN!

Uzman isim yasaklı besinler ile beslenme çantasına koyulması gereken yiyecekleri açıkladı:

"Mutlaka her besin grubundan yiyecek/içecek bulundurmaya özen gösterin. Mevsimine göre sebze ve meyvelere yer verin. Enerji ihtiyaçları için sağlıklı yağ kaynakları olan kuruyemişleri ekleyin. 7-14 yaş arası en hızlı boy uzamasının yaşandığı dönemdir. Bu dönemdeki çocuklar diğer yaş gruplarına göre çok daha fazla kalsiyuma ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle beslenmelerinde mutlaka süt ürünleri yer verin.

Hazır meyve suları, limonata yerine evde kendi sıktığımız meyve sularına veya sütleri tercih edin. Kek, poğaça gibi ürünleri hazır almayın, evde tam buğday unu ile hazırlayın. Kahvaltıyı evde yapmıyorsa peynirli tam buğday sandviç, tost ile ev yapımı meyve suyu koyabilirsiniz. Öğle yemeğini evde hazırlıyorsanız çantasına tavuklu ve sebzeli tam buğday sandviçi ve ayran koyun. Ara öğünleri için, taze mevsim meyvesi ile çiğ badem, fındık, ceviz gibi kuruyemişler tercih edilebilir veya ev yapımı kek ile süt güzel bir ara öğün tercihi olabilir."

