Okula yeni başlayacak çocuklar için vazgeçilmez olan okul sırt çantası önerileri

Okula yeni başlayacak çocuğunuz için tüm hazırlıkları yaparken en iyi ürünleri seçtiğinizden emin olmak istersiniz. Bunun için ona, her şeyin en kalitelisini almaya özen gösterirsiniz. Özellikle onların zevkine göre alınan okul araç gereçlerini daha okul başlamadan bile hevesle kullanmaya başladıklarına ya da çevrelerine gösterdiklerine şahit olursunuz. İşte onların çok seveceği ve sırtından çıkartmak istemeyeceği birbirinden güzel sırt çantaları...

1. Kullanım kolaylığıyla: Layiset Sırt Çantası

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Genellikle ilkokula yeni başlayan çocukların eşyalarına karşı hâkimiyeti zor olur. Sürekli kalem ve silgilerini kaybedebilirler. Bunu önlemek adına çok bölmeli olan bir çantayı tercih edebilirsiniz. Kız çocuklarının çok severek kullanacağı Layiset Sırt Çantası, çok sayıda bölmesi sayesinde çocuğunuz için oldukça düzenli bir kullanım imkânı sunar. Rengiyle çocukların beğenisini kazanacak çanta, rahat kullanımıyla da ona büyük kolaylık sağlayacak. Ayrıca aşınmaya ve çizilmeye karşı dayanıklı yapısıyla uzun yılar çocuğunuza eşlik edecek çantanın mavi ya da mor rengini de tercih edebilirsiniz.

2. Erkek çocuklarının gözdesi: Genç Dijital Baskı Spider-Man İlkokul Çantası

Hemen hemen her erkek çocuğu Spider-Man karakterine bayılır. Bu Marvel karakterini sırt çantalarında taşımaksa onlar için oldukça eğlenceli olabilir. Üstelik ürün kalem kutusundan suluğuna ve beslenme çantasına kadar beşli set hâlindeyse okula gitmek daha keyifli olabilir. Ayarlanabilir kalın askıları ve süngerli sırt desteğiyle oldukça konforlu kullanım sunan Genç Dijital Baskı Spider-Man İlkokul Çantası, çocuğunuzun okul hayatı boyunca unutamayacağı çanta seti olabilir. Sağlam yapısıyla kolay kolay yıpranmayan çanta seti, uzun yıllar çocuğunuza eşlik eder. Çocuğunuz, canlı renkleriyle göz kamaştıran ürüne bayılacak!

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3. Unicorn sevdalıları için: WolinTek Çocuk Sırt Çantası

Işıltılı ve rengârenk dünyası olan çocuğunuza sıradaki çantayı almadan duramayacaksınız! Unicorn tasarımı ve payetli yapısıyla fazlasıyla cezbedici olan WolinTek Çocuk Sırt Çantası , fonksiyonel kullanımıyla büyük bir konfor alanı yaratır. Boya göre ayarlanabilen askıları ve üst sapıyla her yere rahatça taşınır. Geniş iç hacmi sayesinde çocuğunuzun okulda ihtiyaç duyacağı tüm eşyaları içine alır. İki yan cebinin yanı sıra ön kısımda kalem kutu gözü de bulunan çantayı çocuğunuz, sırtından çıkartmak istemeyecek. Işıltısıyla göz kamaştıran ürünü sadece çocuğunuz değil, ara sıra siz bile kullanmak isteyebilirsiniz.

4. Karizmasından ödün vermeyen minikler için: Benetton İlkokul Çantası

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Kaliteli ürünleriyle ün yapmış Benetton markasının Benetton İlkokul Çantası modeli, daha ilkokuldayken bile karizmasından ödün vermeyen çocuklar için harika bir seçenek olabilir. Koyu ve canlı renklerin birleşimiyle oldukça şık bir tasarıma sahip olan çantanın tek bölmeli geniş ana gövdesi bulunuyor. Yan ceplerinin haricinde fermuarlı ön cebi olan çantanın dolgulu omuz askıları, çocuğunuzun ürünü rahat bir şekilde kullanımına yardımcı oluyor. Çocuğunuz, sade ve şık bir tasarıma sahip olan çantayı sadece okul hayatında değil, günlük hayatında da kullanmak isteyecek!

5. Karlar Ülkesi âşığı kız çocuklarına: Öykü Çekçekli İlkokul Sırt Çantası ve Beslenme Takımı

Karlar Ülkesi'ndeki Elsa ve Anna karakterleri, bazı kız çocukları için âdeta idol olmuş durumda. Bu ikiliye hayran kız çocukları, Öykü Çekçekli İlkokul Sırt Çantası ve Beslenme Takımı'nı kullanmak için okula gitmeye can atacak. Diğer sırt çantalarından farklı olarak sökülüp takılabilir çekçekli kullanımıyla çocuğunuz yorulmadan çantasını taşıyabilecek. İki bölmeli ve geniş bir iç alana sahip olan çantanın yanında beslenme çantası da bulunuyor. Parlak yüzeyiyle tüm çocukların beğenisini kazanan ve %100 yerli üretim olan bu iki çanta, hiçbir şekilde su geçirmiyor.

6. Büyüyünce astronot olma hayali kuranlara: Kimwadalh Okul Sırt Çantası

Astronot olma hayali kuran çocuğunuza Kimwadalh Okul Sırt Çantası'nı aldığınızda yüzünde oluşabilecek mutluluğu düşünebiliyor musunuz? Çocuklar tarafından çok fazla ilgi gören çanta, yüksek kaliteli su geçirmez polyester malzeme ile üretilir. İki adet ön cebe sahip olan modelin yan bölmelerinde çocuğunuzun suluğunu koyabileceği cepler mevcut. Beslenme çantasıyla satılan sırt çantasının askılarında da çocuğunuzun ürünü sağlam bir şekilde taşıyabilmesi için kilitlenebilen bir sistem bulunur. Ayrıca beslenme çantasının iç yüzeyinde konulan yemeğin sıcak veya soğuk kalmasını sağlayan materyal yer alır.

7. Fark tasarımlardan hoşlanan çocuklara: ORTUH Şeffaf Sırt Çantası

Her çocuk aynı değil. Kimisi üzerinde çizgi film karakteri baskısı olan çantayı severken kimisi de şeffaf ve sade modelleri kullanmak ister. Üstelik ORTUH Şeffaf Sırt Çantası, unutkan çocuklarınız için de çok kullanışlı. Nasıl mı? Örneğin "Çantama şu kitabımı koydum mu?" gibi sorularda direkt çantasına bakıp kitabını yanına alıp almadığını görebilir. Böylece zamandan da tasarruf edebilir. Hem erkek hem kız çocuklarına hitap eden yeşil renginin haricinde çantanın pembe ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği daha mevcut.