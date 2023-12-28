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Okulda cemaat kitapları dağıtıldı, sosyal medyada gündem oldu! Valilik harekete geçti

28.12.2023 16:03 | Son Güncelleme:
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Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir lisede Işık Cemaati'ne ait kitapların ücretsiz dağıtılması sosyal medyada gündem oldu. Tepki çeken görüntüler üzerine, okul müdürü T.T. (49) hakkında valilik tarafından soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

Okulda cemaat kitapları dağıtıldı, sosyal medyada gündem oldu! Valilik harekete geçti

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki fen lisesinde okul müdürü T.T.'nin talimatı ile her bir öğrenciye 3 adet olmak üzere Işık Cemaati'ne ait kitaplar dağıtıldı. Okuldaki öğrenciler, Hüseyin İlmi Işık'ın 'Herkese lazım olan iman', M. Sıddık Gümüş'ün' İngiliz casusunun itirafları ve Konak Vakfı'nın Mızraklı İlmihal' kitaplarının dağıtıldığı anları görüntüledi.

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Kitapların taşındığı kolilerin üzerinde ise 'Merhum İsmail Hafız ve Merhume Vasfiye Şimşirgil'in ve tüm geçmişlerimizin ruhları için hediyemizdir' etiketlerinin yapıştırıldığı görüldü.

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Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Ordu Valiliği, okul müdürü T.T. hakkında soruşturma başlattı.

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(DHA)

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