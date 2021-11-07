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Okulda kan donduran taciz iddiası! Baygınlık geçirdi

07.11.2021 01:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir ortaokulda iddialara göre bir öğrenci 2 kız çocuğuna taciz bulundu. Tacize uğrayan bir öğrenci bayılarak hastaneye kaldırıldı.

Okulda kan donduran taciz iddiası! Baygınlık geçirdi

Olay, Sincan ilçesinde bir ortaokulunda meydana geldi. İddiaya göre, okulda 2 kız öğrenci, bir öğrenci tarafından tacize uğradı.

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BAYGINLIK GEÇİRDİ

Durumu annesine bildirdiği esnada kız öğrenci baygınlık geçirdi. Kızın bayıldığını gören öğrenciler olayı okul yetkililerine bildirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri kız öğrenciyi hastaneye kaldırırken, tacizde bulunduğu iddia edilen öğrenciyi ise polis ekipleri gözaltına aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayla ilgili İHA muhabirine konuşan anne, “Kızımı aradım, ulaşamadım. Daha sonra telefonu açarak 'Anne ben kursa kaldım' dedi. 'Tamam' diyerek kapadım. Daha sonra aradığım zaman ise kızım ağlıyordu, ‘Ne oldu?’ dedim. Sesi kesildi. Daha sonra telefondan bazı çocuklar 'Teyze koş, kızın bayıldı' dedi. 'Ne oldu?' dedim, 'Taciz oldu' dediler bana çocuklar. 2 kişiye tacizde bulunmuş, gittiğim zaman direkt polisi aradım” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Sincan ilçesi taciz
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