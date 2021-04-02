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Okulda ortak flüt kullanan 5 öğrencinin ailesinden 14 kişi koronavirüse yakalandı iddiası

02.04.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da bir okulda aynı flütü kullanan 5 öğrencinin ailesinden 14 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci, virüsün yayılımında çocukların çok etkili olduğunu dile getirdi. Öte yandan, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Samsun’da bir okulda aynı flütü kullanan 5 öğrencinin ailesinden 14 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı” haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Korona virüs nedeniyle uzaktan eğitime geçen okullar 1 Mart'tan itibaren yerini yüz yüze eğitime bıraktı. Pandemi sürecinde eğitimin aksatılmaması için yüz yüze eğitim seyreltilmiş model şeklinde uygulanmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı risk haritasına göre ‘çok yüksek riskli’ iller 17’den 58’e yükseldi. OMÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci, vaka artışlarında öğrencilerin önemli bir faktör olduğunu belirterek, bulaş konusunda öğrencilere eğitim verilmesi gerektiğini ifade etti.

"BEN FLÜTÜ SİLMİŞTİM"

Samsun’da vaka sayılarının arttığını belirten Prof. Dr. Asuman Birinci, “Artışın etkenlerinden birisi de okulların açılması. Çocuklar yayılımda çok önemli bir faktör. Karadeniz Bölgesi’nde bir şehrimizde 5 çocuk, aynı flütü kullanıyor ve ardından da aileleri de olmak üzere toplam 14 kişi koronavirüs oluyor. Bir çocuk masumca ‘ben flütü silmiştim’ diyor ama birçok kişiye virüs bulaşıyor. Yayılımda çocuklarımız çok etkili bu konuda çocuklara eğitim verilmesi gerekiyor. İnsanlar kendilerini koruyor fakat torunlarıyla ve çocukları ile görüşmeye devam ediyorlar. Aynı evde yaşamayan herkes birbirlerine karşı risk faktörü.

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Bir anneanne ve dede, ‘pandemi boyunca hiç kimse ile görüşmemiştik, sadece kızımız ve oğlumuz gelmişti’ diyor. Dede torununu kucağına alıyor ve severken torunu hapşırıyor. Şimdi dede ve anneanne pozitifler. Bulaş konusunda çocuklara eğitim verilmesi ve öğretmenlerimizin de bir an önce aşılanması lazım. Normal hayatımıza bir şekilde geçmemiz gerekiyor” diye konuştu.

"VAKİT KAYBETMEDEN TEST YAPTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Testler ne kadar erken yapılırsa bulaşın da o kadar önleneceğini ifade eden Prof. Dr. Asuman Birinci,“Kasım ve aralık ayındı çok büyük bir pik yaşadık. Şu an kasım ve aralık kadar olmasa da giderek vaka sayılarımız artıyor. Fakat kasım ve aralık ayında Samsun’da 2 laboratuvar vardı. Şu an 10 laboratuvarımız var. Testlerimiz çok kısa süre içerisinde çıkıyor. Şikayetlerimiz varsa istediğimiz bir merkeze gidip vakit kaybetmeden test yaptırmamız gerekiyor. Ne kadar erken test yaptırırsak, yayılımı o kadar önlemiş oluruz” şeklinde konuştu.

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM'DEN 'FLÜT' AÇIKLAMASI

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Samsun’da bir okulda aynı flütü kullanan 5 öğrencinin ailesinden 14 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı” haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün ulusal yaygın medyada yer alan "Samsun’da bir okulda aynı flütü kullanan 5 öğrencinin ailesinden 14 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı’ başlıklı haberler ve haberlerin içeriğinde ilimizde bulunan bir okulun okul tabelası görselleri yer almıştır. Konuyla ilgili yapılan araştırma neticesinde haberde belirtilen şekilde bir olayın ilimizde gerçekleşmediği tespit edilmiş olup, bu başlıkla yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır" denildi.

(DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Samsun

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