1 Mart itibari ile ülke genelinde normalleşme adımları atılmaya başlandı. Bu kapsamda okulların açılıp açılmayacağı konusu da öğrenci ve velilerin merak ettiği haberler arasında yer aldı. Yapılan açıklamadan sonra tüm öğrenci ve veliler, “Okullar açılacak mı?”, “Okullar kaç gün açık olacak?” sorusunun yanıtını aramaya başladı.

Okullar kaç gün açık olacak?

1 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılan Kabine Toplantısı, dün akşam saat 20.00 sularında son buldu. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ilgiyle takip edildi. Normalleşme adımları kapsamında okulların da açılacağı bilgisi verildikten sonra en çok merak edilen konulardan biri okulların kaç gün açılacağı oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

Buna göre düşük ve orta riskli bölgelerde;

-Okul öncesi eğitim veren kurumların tam zamanlı olarak,

-İlkokullarda, seyreltilmiş sınıflarda 2 gün,

-Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda haftada 2 gün,

-Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

-Lise hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün,

-Lise 12.sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime geçileceği bilgisi verildi.

Riskli ve çok yüksek riskli bölgelerde ise;

-Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

-İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün,

-8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

-12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime geçileceği bildirildi.



