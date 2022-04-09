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Okullar ne zaman açılacak? 11 Nisan Pazartesi okul var mı? Okullar bu hafta tatil mi?

09.04.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı eğitim ve öğretim takvimine göre 11 Nisan Pazartesi okul var mı? Okullar bu hafta tatil mi? Eğitim öğretimde her iki dönemde de verilen ara tatilin hangi dönemlerde yapıldığı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Peki; okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? 11 Nisan Pazartesi okul var mı? Okullar bu hafta tatil mi?

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretim takvimine göre ara tatillerin ne zaman başlayıp bittiği merak ediliyor. Ara tatil döneminde okullara bir hafta tatil veriliyor. 11 Nisan günü okul olup olmadığı merak edilen konuların başında geliyor. Peki okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda ilk dönem 6 Eylül'de başlamıştı. Birinci dönem ara tatillerini, 15-19 Kasım 2021’de yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatilini 24 Ocak-4 Şubat arasında tamamlandı.

Takvim doğrultusunda öğrencilerin ikinci ara tatili 11-15 Nisan tarihlerini kapsayacak.Ara tatilde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimiyse uzaktan yapılacak.

Okullar yeniden 18 Nisan günü açılmış olacak.

11 NİSAN OKUL VAR MI?

11 Nisan Pazartesi günü okullar ara tatil kapsamında olacak ve ders olmayacak.


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