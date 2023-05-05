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  4. Okulu basıp müdür yardımcısını silahla vurdu! Sebebi 'pes' dedirtti

Okulu basıp müdür yardımcısını silahla vurdu! Sebebi 'pes' dedirtti

05.05.2023 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Karacabey ilçesinde dehşete düşüren bir silahlı saldırı olayı yaşandı. 4 yaşındaki kızın velisi Ferdi Y. (28), çocuğunun saçı çekildiği gerekçesiyle okulu basıp, müdür yardımcısını silahla ayağından vurdu. Pişman olduğunu ve yanlışlıkla yaptığını ifade eden Ferdi Y., ev hapsiyle serbest bırakıldı. İşte detaylar...

Okulu basıp müdür yardımcısını silahla vurdu! Sebebi 'pes' dedirtti

İddiaya göre; Karacabey Şehit Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Ortaokulu’nun anasınıfında eğitim gören 4 yaşındaki kızı H.Y.’nin sınıf öğretmeni tarafından saçının çekildiğini iddia eden baba Ferdi Y.(28) yakını O.Y. (26) ile birlikte okula geldi. Müdür yardımcısı İsmail Küçük (51) ile durumu konuştuktan sonra merdivenlerden müdürün odasına doğru yöneldiler. Baba Ferdi Y. bir anda belinden çıkardığı silahı arkası dönük olan müdür yardımcısı İsmail Küçük’e doğru ateşledi.

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Bacağından yaralanan müdür yardımcısı Küçük, okuldaki öğretmenlerin yardımıyla Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay sonrası silahını okulun yakınındaki boş bir araziye atarak kaçan Ferdi Y. polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.

Silahlı saldırı olacağından habersiz olduğunu iddia eden şahsın yakını O.Y.’nin ise yaralı müdür yardımcısı Küçük’ün olay yerinden hastaneye sevki sırasında yardımcı olduğu güvenlik kameralarına yansıdı. Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan İsmail Küçük’ün taburcu olduğu öğrenildi.

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“YANLIŞLIKLA OLDU, PİŞMANIM”

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ferdi Y. ile O.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı muhabirlerin ‘Neden yaptınız?’ sorusuna Ferdi Y., “Yanlışlıkla oldu. Pişmanım.” dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan olay sonrası Karacabey İlçesindeki okullarda yaşanan güvenlik zafiyetinin giderilmesi isteyen veliler, okul girişlerine yeniden güvenlik konulması konusundan yetkililerden çalışma beklediklerini dile getirdiler.

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Adliyeye sevk edilen Ferdi Y. ise denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı. 4 çocuğu olan ve eşinden yeni bir bebek bekleyen Ferdi Y.’ye ev hapsi verildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa silahlı saldırı okul

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