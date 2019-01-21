HABER

Okumak için geldiği kentte hayvancılık yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 12:15 | Son Güncelleme

Üniversite öğrenimi için geldiği Gümüşhane'de boş zamanlarını değerlendirmek için hayvancılık yapmaya başlayan Bekir Örs, ürettiği sütü hocaları ve arkadaşlarına satarak eğitim masraflarını karşılıyor - Yaz tatilini de Gümüşhane'de geçiren Örs, ineklerin günlük bakımından süt sağımına kadar bütün işlerini kendisi görüyor - Üniversite öğrencisi Örs: - "Günlük 15-16 kilo süt alıyorum. Kendi sağdığım sütü okuldaki hocalarıma ve bazen öğrenci arkadaşlarıma satıyorum"

MUHAMMET ÇELİK - Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Bekir Örs, okumak için geldiği kentte hayvancılık yaparak okul masraflarını karşılıyor.

Sinoplu olan ve uzun yıllar babasının işi dolayısıyla İstanbul'da yaşayan Örs, 2014'te girdiği üniversite sınavında Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı.

Yaz tatillerinde gittiği memleketinde hayvancılıkla uğraşan dedesi ve anneannesine yardım eden ve onlardan hayvan bakımını öğrenen Örs, Gümüşhane'de boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla hayvancılık yapmaya karar verdi.

Babasının desteğiyle ilk ineğini satın alan Örs, elde ettiği sütü hocaları ve öğrenci arkadaşlarına satarak para kazanmaya başladı. Elde ettiği kazançla bir inek daha satın alan Örs, ineklerinin doğurmasıyla zamanla 3 inek ve 3 dana sahibi oldu.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde inekleri için aylık 100 liraya ahır kiralayan ve hayvanların bakımlarından sağımına kadar her işini kendisi yapan Örs, günlük yaklaşık 16 litre süt elde ediyor.

Kendisiyle aynı üniversitede okuyan kardeşiyle yaşadığı evinde, erkenden kalkıp ineklerle ilgilenen, ders saatleri dışındaki zamanını da hayvanlarına bakarak geçiren Örs, ayda yaklaşık bin 500 lira kazanıyor.

Bekir Örs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gümüşhane'ye geldikten sonra can sıkıntısından bir şeyler yapmak istediğini, ailesinin hayvancılığa yatkın olmasından dolayı bir inek satın aldığını söyledi.

İneği aldıktan sonra ahır kiraladığını ve yaz tatillerinde de evine gitmeyip ineklerle ilgilendiğini belirten Örs, hocasının kendisinden süt istemesiyle satışa başladığını ifade etti.

Süt talebinin artmasının ardından yeni hayvanlar satın aldığını ve doğumlarla birlikte hayvan sayısının 3 inek ile 3 danaya çıktığını kaydeden Örs, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süt satmamda İslam Tarihi dersimize giren hocam Hasan Yaşaroğlu öncülük yaptı. Onun sayesinde tüm okula süt satar oldum. Şu an 3 ineğim var. Bir tanesini danası emdiği için sağmıyorum. Bir ineğim de mayıs ayında doğuracak. Şimdilik tek ineğimden günlük 15-16 kilo süt alıyorum. Kendi sağdığım sütü okuldaki hocalarıma ve bazen de öğrenci arkadaşlarıma satıyorum."

Süt isteyen arkadaşlarından, ödeyecek durumları olmadığı zaman para almadığını anlatan Örs, "Bazen taleplere yetişemiyorum. Helalinden kazanç sağlıyorum. Aileme yük olmadan geçiniyorum. Süt satarak evimin ve bu ahırın giderlerini ve öğrenci harçlığımı çıkarıyorum." dedi.

- "Sütten gelen gelir, ota, samana ve benim ihtiyaçlarıma yetiyor"

Örs, her sabah saat 05.00'te kalkarak hayvanların yiyeceğini ve temizliğini yaptığını ve süt sağdığını anlattı.

Hayvanları besledikten sonra okula gittiğini belirten Örs, şunları kaydetti:

"Sütten gelen gelir, ota, samana ve benim ihtiyaçlarıma yetiyor. Zahmeti oluyor ama zahmetsiz de rahmet olmuyor. Sabah, öğle, akşam ve gece kontrol amaçlı vakit yaratarak onlarla ilgileniyorum. Bana zor gelmiyor. Arkadaşlarım derslerime nasıl zaman ayırdığımı soruyor ama benim derslerim de bu işe başladıktan sonra düzeldi. Alttan dersim yok. İnşallah bu yıl mezun olacağım. Gelecekte kendi alanımda bir iş bulamazsam çiftlik kurmak gibi bir hayalim var."

- "Bekir hem öğrencimiz hem de sütçümüz"

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yaşaroğlu da Örs'ün kendisine gelerek hayvan bakma ve süt satma fikrini açtığını söyledi.

Öğrencisinin fikrini desteklediğini dile getiren Yaşaroğlu, şöyle konuştu:

"Ben onu cesaretlendirdim. İnek satın alıp ahır kiraladı. Çok kısa zamanda bu işi neticelendirdi ve bize süt satmaya başladı. Üniversite hocalarımızın barındığı lojmanlara, süt satan öğrencimizin güvenilir olduğunu haber verdim. Onlar da böyle bir şey bekliyordu. Bekir birkaç senedir bu işi ilerletti. İnek sayısını artırdı. Gayet de güzel yapıyor. Ondan süt alıp yoğurt yapıyoruz. Bekir hem öğrencimiz hem de sütçümüz."

Örs'ün sınıf arkadaşı Miraç Uzun ise hayvancılığa ilgi duyan arkadaşının, bundan para da kazandığını ifade etti.

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
2019'un havası en temiz şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 yer listede2019'un havası en temiz şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 yer listede
Atın arkasına bağlanan bidonla kayak keyfiAtın arkasına bağlanan bidonla kayak keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gümüşhane üniversitesi inek süt üniversite öğrencisi

En Çok Okunan Haberler

KGM'den sürücülere son dakika uyarısı!

KGM'den sürücülere son dakika uyarısı!

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

G.Saray'a müjde! Forvet transferinde mutlu son

G.Saray'a müjde! Forvet transferinde mutlu son

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

CHP ve İYİ Parti, Bodrum'da anlaşamadı

CHP ve İYİ Parti, Bodrum'da anlaşamadı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019'un havası en temiz şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 yer listede

2019'un havası en temiz şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 yer listede

Mardin'de 150 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Mardin'de 150 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Küba'dan Türkiye'ye flaş ilaç teklifi!

Küba'dan Türkiye'ye flaş ilaç teklifi!

CHP'li Özgür Özel: Fazıl Say çizgisini korumaktadır, geri adım atan Erdoğan'dır

Bu sözler olay yaratacak: Fazıl Say değil Erdoğan geri adım attı

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Minik buzağının sırtındaki detay hayrete düşürdü!

Doğduğundan beri sırtında taşıyor! Minik buzağı hayrete düşürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.