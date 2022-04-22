Instagram bunu da yaptı! Tüm kullanıcılara ulaşırsa göremeyeceksiniz çünkü kaldırılıyor

Sosyal medya platformu Instagram, bünyesinde bir değişiklik daha yapıyor. Şirket, hashtag sayfasında değişikliğe gidiyor. Öyle ki Instagram'ın bu adımı, bir hashtag sayfasındaki en son içeriği görmenizi zorlaştırabilir.

EN YENİ SEKMESİ KALDIRILIYOR

Instagram, hashtag sayfalarındaki en son paylaşımların yer aldığı en yeni sekmesini kaldırıyor. Platform bu bölümde başlıca ve reels sekmesine yer vererek sekme sayısını ikiye indiriyor. Şirket, bunu küçük bir grupta test ediyor.

En yeni sekmesi, içeriğin kaç beğeni aldığına bakmadan gönderileri gönderildiği sırayla gösteriyordu.

Değişikliğin küçük bir deneme grubundan çıkıp daha geniş çevrelere yayılması bekleniyor. O zaman tüm kullanıcılar bu değişimi görebilecek. O zamana kadar pek çok kullanıcı bunu göremeyecek.

