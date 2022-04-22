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  4. Instagram bunu da yaptı! Tüm kullanıcılara ulaşırsa göremeyeceksiniz çünkü kaldırılıyor

Instagram bunu da yaptı! Tüm kullanıcılara ulaşırsa göremeyeceksiniz çünkü kaldırılıyor

22.04.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meta'ya bağlı olan Instagram, hashtag sayfasındaki en yeni sekmesini kaldırıyor. Şirket, bunun için bir test başlattı. Bu değişiklik, test grubundan çıkıp tüm kullanıcılara yayılırsa hashtag sayfasında en yeni sekmesini göremeyeceksiniz.

Instagram bunu da yaptı! Tüm kullanıcılara ulaşırsa göremeyeceksiniz çünkü kaldırılıyor

Sosyal medya platformu Instagram, bünyesinde bir değişiklik daha yapıyor. Şirket, hashtag sayfasında değişikliğe gidiyor. Öyle ki Instagram'ın bu adımı, bir hashtag sayfasındaki en son içeriği görmenizi zorlaştırabilir.

EN YENİ SEKMESİ KALDIRILIYOR

Instagram, hashtag sayfalarındaki en son paylaşımların yer aldığı en yeni sekmesini kaldırıyor. Platform bu bölümde başlıca ve reels sekmesine yer vererek sekme sayısını ikiye indiriyor. Şirket, bunu küçük bir grupta test ediyor.

Instagram

En yeni sekmesi, içeriğin kaç beğeni aldığına bakmadan gönderileri gönderildiği sırayla gösteriyordu.

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Değişikliğin küçük bir deneme grubundan çıkıp daha geniş çevrelere yayılması bekleniyor. O zaman tüm kullanıcılar bu değişimi görebilecek. O zamana kadar pek çok kullanıcı bunu göremeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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