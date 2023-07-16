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  4. Olay olacak sahtecilik! Polis detektörle altın aradı... Görenler inanamadı

Olay olacak sahtecilik! Polis detektörle altın aradı... Görenler inanamadı

16.07.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da polis ekipleri "Karat" operasyonuna imza atarak sahtecilik yapanların bir oyununu daha bozdu. Operasyonda, sahte altın üretimi yaparak piyasaya sürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı! Şüphelilerin hurda altınları eriterek içine bakır karıştırdıkları, düşük ayarla ürettikleri altını "çantacı" diye tabir edilen kişiler aracılığıyla piyasaya sürdükleri anlaşıldı! Sahte altın üretilen atölye ve polisin dedektörle altın aradığı anlarsa kameralara yansıdı.

Olay olacak sahtecilik! Polis detektörle altın aradı... Görenler inanamadı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir atölyede altın baskı makineleriyle sahte gram, çeyrek, yarım ve tam altın üretimi yapıldığının belirlenmesi üzerine iki ay sürdürülen takip çalışmaları ile operasyon için düğmeye basıldı.

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"Karat" adı verilen operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

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Yapılan aramalarda, altın baskı makineleri, eritme potaları, ayar silindirleri, hassas teraziler, çeyrek, yarım, tam altın kalıpları ele geçirildi.

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HURDA ALTININ İÇİNE BAKIR KARIŞTIRIP PİYASA SÜRMÜŞLER

Şüphelilerin hurda altınları eriterek içine bakır karıştırdıkları, düşük ayarla ürettikleri altını "çantacı" diye tabir edilen kişiler aracılığıyla piyasaya sürdükleri tespit edildi.

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Kuyumcuda ele geçirilen altınlar analiz edildiğinde yüzlerce altının sahte olduğu belirlendi.

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İstanbul'da büyük operasyon! Tam 300 kilo külçe altın ele geçirildi İstanbul'da büyük operasyon! Tam 300 kilo külçe altın ele geçirildi

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 8'i adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır sahte altın operasyon

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