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Öldürdüğü kişiyi parçalayıp kömürlükte saklamıştı! Fatih'teki korkunç cinayette 79 yaşındaki sanık hakkında karar

12.12.2023 20:04 | Son Güncelleme:
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İstanbul Fatih'te geçtiğimiz yıl yaşanan kan donduran cinayetle ilgili davada karar açıklandı. Bir apartmanın kömürlüğünde cesedi parçalanmış halde bulunan 65 yaşındaki Celal Han'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 79 yaşındaki Sitrak Kaplan'ı "Kasten adam öldürme" suçundan pişmanlık göstermemesi nedeniyle indirim uygulamayarak müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Öldürdüğü kişiyi parçalayıp kömürlükte saklamıştı! Fatih'teki korkunç cinayette 79 yaşındaki sanık hakkında karar

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 4. duruşmaya, tutuklu sanık Sitrak Kaplan bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmaya taraf avukatları ve Celal Han'ın kızı Canan H. de katıldı. Duruşmada Sitrak Kaplan'ın damadı İbrahim Kaya tanık olarak dinlendi. Kaya, 30 Ekim’de kayınpederinin evine gittiğini ve merdivenlerde polislerle karşılaştığını, 4 polisle bodrum kata indiklerini fakat cesedi bulamadıklarını ifade etti.

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SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 25 Ekim 2022 tarihinde maktul Celal Han'ın, sanık Sitrak Kaplan ile buluştuğunun tespit edildiğini, sanığın kızının sanığın evden telaşlı bir şekilde ayrıldığını polise bildirmesi, maktulün cesedinin sanığa ait ikametin bodrum katının yalnızca sanık tarafından kullanılan kömürlük alanında bulunmuş olması, sanığın savcılık ifadesinde "Ölen kişiyi parçaladım. Kestiğim bıçağı Fatih'te tam olarak hatırlayamadığım bir kasaptan aldım, sonrasında ne yaptığımı hatırlamıyorum" şeklindeki ifadesi, sanığın tespit edilemeyen nedenden ötürü sanığın kesici aletle kasten ölümüne sebebiyet verdiğinin sabit olduğu belirtildi.
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Savcı, sanık Sitrak Kaplan'ın "Canavarca his veya zevkle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Savcı, maktule ait para ve eşyayı aldığı gerekçesiyle sanığın "Nitelikli hırsızlık" suçundan da cezalandırılmasını istedi.
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İNDİRİMSİZ CEZA VERİLDİ

Sanık Sitrak Kaplan son savunmasında, "Öyle birşey yok. Yapmış olduğum savunmaları tekrar ederim, hiç halim yok. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi. Sanık avukatı, mütalaaya katılmadıklarını belirterek "Müvekkil 79 yaşında korkak bir adamdır. Akıl sağlığı yerinde değildir. Aynı zamanda engelli biridir. Ne sorarsanız 'Allah razı olsun' diyebilir. Cinayeti işlemeye fiziksel yapısı müsait değildir" diyerek sanığın beraatini talep etti. Şikayetçi avukatı ise sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti, sanık Sitrak Kaplan hakkında "Nitelikli hırsızlık" suçundan beraat kararı verdi. Sanığı "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, tutukluluk halinin de devamına hükmetti. Sanığın pişmanlık göstermemesi ve sonrasındaki davranışları dikkate alındığında lehine takdiri indirim kabul edilebilecek bir hal gözlemlenmediği gerekçesiyle takdiri indirim uygulanmadı.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Hakkında kayıp ihbarı bulunan 65 yaşındaki Celal Han, bir apartmanın kömürlüğünde cesedi parçalanmış halde bulunmuştu. Cevat H., 26 Ekim 2022'de Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne babası Celal Han (65) hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Celal Han'ın en son sanık 79 yaşındaki Sitrak Kaplan ile Kocamustafapaşa'da bir adreste buluştuğunu tespit etti. Araştırmalar sürerken sanığın kızı, emniyeti arayarak babasının telaşlı bir şekilde evden ayrıldığını bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri Sitrak K.'nın evinde 31 Ekim 2022'de arama yaptı. Ekipler evin kömürlüğünde Celal Han'ın parçalara ayrılmış cesedini buldu. Cinayet şüphelisinin peşine düşen polis Sitrak Kaplan'ı aynı gün sokakta yürürken yakaladı.

CEZA İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sitrak Kaplan "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" ve "Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede yer alan ifadesinde maktulle aralarında cinsel birliktelik olduğunu iddia eden sanık Sitrak Kaplan, en son beraber oldukları sırada maktulün öne doğru düştüğünü tepki gelmeyince öldüğünü anladığını öne sürdü.(DHA)

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cinayet Fatih
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