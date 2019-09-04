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Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 15:12 | Son Güncelleme

Aksaray'da telefonda tartıştığı, bir süre önce evi terk eden eşi Kezban Ç. ile kayınbiraderi Hasan Hüseyin S.'yi öldürmek için yola çıkan Koray Ç. (29), annesi Zehre Ç.'nin ihbarı üzerine yakalandı. Gözaltına alınan Koray Ç.'nin otomobilinde yapılan aramada otomatik av tüfeği, 29 fişek ve 1 bıçak ele geçirildi.

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

Konya'da oturan 6 ve 8 yaşlarında iki çocukları bulunan Koray ve eşi Kezban Ç. çifti, bir süre önce tartıştı. Kezban Ç., tartışmanın ardından evi terk edip Aksaray'ın Ortaköy ilçesine giderek ailesinin evine yerleşti.

Koray Ç., dün akşam saatlerinde eşi Kezban Ç. ve kayınbiraderi Hasan Hüseyin S. ile telefonda tartıştı. 'Bekleyin geliyorum' diyerek telefonu kapatan Koray Ç., annesi Zehra Ç.'ye, ''Anne hakkınızı helal edin. İkisini de temizleyip geleceğim'' diyerek, yanına tüfek ve bıçak alıp, 42 AAT 550 plakalı otomobiliyle Aksaray'a gitmek üzere yola çıktı.

Zehra Ç. Köprübaşı Polis Merkezi'ne giderek oğlunun eşi ve kayınbiraderini öldürmek amacıyla Aksaray'a gitmek için yola çıktığını söyledi. Bunun üzerine Aksaray polisine haber verildi. Önlem alan ekipler, dün saat 23.30 sıralarında kent merkezi girişinde Koray Ç.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada otomatik av tüfeği, 29 fişek ve 1 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen Koray Ç., eşinin aralarında çıkan tartışmanın ardından Aksaray'daki kayınpederinin evine geldiğini belirterek, ''Eşim ve kayınbiraderimle telefonda tartıştım. Sinirlenip, yola çıktım. Öldürme gibi niyetim yok'' dedi.

SERBEST BIRAKILDI

Polisteki ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla serbest bırakılan Koray Ç. hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet' ile 'Tehdit' suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray Konya ihbar

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