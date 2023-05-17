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Ölen 17, öldürenler 18 yaşında! İzmir'deki korkunç cinayette çarpıcı detay

17.05.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde dün akşam yaşanan olayda, 17 yaşındaki genç, 8 yerinden bıçaklanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet şüphelileri, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, kan donduran cinayette çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Ölen 17, öldürenler 18 yaşında! İzmir'deki korkunç cinayette çarpıcı detay

Olay dün akşam saat 18.00 sıralarında İnkılap Mahallesi’nde bulunan Buca Şirinyer Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine 17 yaşındaki İbrahim Akgül, vücuduna aldığı 8 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Akgül, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 17 yaşındaki genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akgül’ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili M.A. (18) ve A.E. (18) polis ekiplerince gözaltına alındı.

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ÇARPICI DETAY!

Öte yandan şüphelilerin emniyetteki ilk ifadesinde, İbrahim Akgül ile aralarında alacak verecek meselesinden kaynaklı bir husumet olduğu, daha önce kavga ettikleri ve parkta karşılaşınca yine birbirlerine saldırdıklarını söyledikleri öğrenildi.

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Cinayetle ilgili gözaltına alınan M.A. ve A.E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)

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cinayet İzmir

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