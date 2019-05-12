Ölen anneleri için 3 yıldır yürüyüş düzenliyorlar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, vefat eden annelerinin anısına bu yıl üçüncü kez "Anneler Günü Doğa Yürüyüşü" düzenleyen üç kardeş, yürüyüş sonrası katılımcılara gül fidesi ve lokma dağıttı.

İş insanları Gürol, Birol ve Hürol İnan kardeşler, üç yıl önce hayatını kaybeden anneleri Nazmiye İnan anısına Dağbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Anneler Günü Doğa Yürüyüşü düzenledi.

Yürüyüş öncesi ısınma hareketleri yapan katılımcılara parkur hakkında bilgi verildi. Arama Kurtarma Derneği Bodrum ekibinin de destek verdiği 3 kilometrelik yürüyüşe yaklaşık 300 kişi katıldı.

Tarihi Leleg yolundaki etkinlikte bazı ebeveynler çocuklarıyla yürüdü. Yürüyüş sonrası katılımcılara gül fidesi ve lokma dağıtıldı.

- "Yürümek yaşamın hediyesidir"

Gürol İnan, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç yıl önceki Anneler Günü'nde "Annenize yürüyüş hediye edin" sloganıyla bu etkinliği başlattıklarını söyledi.

Annesi Nazmiye İnan'ın hareketsiz bir yaşam sürdüğünü ifade eden İnan, "Annemizin son yıllarında rahatsızlıklarının başka nedenleri de olabilir ama hareketsizlik bunların en büyük etkenlerinden biriydi. Biz de bu etkinliği düzenleyerek hareket etmeye dikkati çekmek istedik. Hayattaki annelerimizin çocuk ve torunlarıyla sağlıklı bir hayat geçirmelerini temenni ediyoruz." dedi.