HABER

Ölen anneleri için 3 yıldır yürüyüş düzenliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 17:21 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş insanı üç kardeş, vefat eden annelerinin anısına bu yıl üçüncü kez Anneler Günü Doğa Yürüyüşü düzenledi - Yaklaşık 300 kişinin katıldığı yürüyüş sonrası katılımcılara gül fidesi ve lokma dağıtıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, vefat eden annelerinin anısına bu yıl üçüncü kez "Anneler Günü Doğa Yürüyüşü" düzenleyen üç kardeş, yürüyüş sonrası katılımcılara gül fidesi ve lokma dağıttı.

İş insanları Gürol, Birol ve Hürol İnan kardeşler, üç yıl önce hayatını kaybeden anneleri Nazmiye İnan anısına Dağbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Anneler Günü Doğa Yürüyüşü düzenledi.

Yürüyüş öncesi ısınma hareketleri yapan katılımcılara parkur hakkında bilgi verildi. Arama Kurtarma Derneği Bodrum ekibinin de destek verdiği 3 kilometrelik yürüyüşe yaklaşık 300 kişi katıldı.

Tarihi Leleg yolundaki etkinlikte bazı ebeveynler çocuklarıyla yürüdü. Yürüyüş sonrası katılımcılara gül fidesi ve lokma dağıtıldı.

- "Yürümek yaşamın hediyesidir"

Gürol İnan, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç yıl önceki Anneler Günü'nde "Annenize yürüyüş hediye edin" sloganıyla bu etkinliği başlattıklarını söyledi.

Annesi Nazmiye İnan'ın hareketsiz bir yaşam sürdüğünü ifade eden İnan, "Annemizin son yıllarında rahatsızlıklarının başka nedenleri de olabilir ama hareketsizlik bunların en büyük etkenlerinden biriydi. Biz de bu etkinliği düzenleyerek hareket etmeye dikkati çekmek istedik. Hayattaki annelerimizin çocuk ve torunlarıyla sağlıklı bir hayat geçirmelerini temenni ediyoruz." dedi.

İnan, bu yılki yürüyüşün sloganının "Yürümek yaşamın hediyesidir" olduğunu kaydetti.

Birol İnan, annelerinin vefatından sonra başlattıkları bu yürüyüşün gelişerek, Bodrum'un simgesi haline gelmesini istediklerini belirtti.

Hürol İnan da düzenledikleri etkinlikle yürüyüşün, yürüyebilmenin, uzun ve sağlıklı yaşam için hareketliliğin önemini anlatmayı amaçladıklarını söyledi.

- İlk anneler gününü bebekleriyle kutladılar

Yürüyüşe bebekleriyle katılan anneler de oldu. Kucağında 8 aylık Alp Kağan Yıldırım ile yürüyen Gülcan Alp Yıldırım, "İlk anneler günümüz. Annemizi anarak yürüyüşe katılalım dedik. Çok mutlu olduk." diye konuştu.

10 aylık Özgür Kuş'un annesi Handan Kuş da ilk Anneler Günü kutlamasını kalabalık bir grupla yapmanın güzelliğini yaşadıklarını dile getirdi.

Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektilerOtomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler
4 çocuğu, teröristler tarafından öldürülen kadına 'Anneler Günü' ziyareti4 çocuğu, teröristler tarafından öldürülen kadına 'Anneler Günü' ziyareti
Kargaların yaraladığı güvercini, itfaiye kurtardıKargaların yaraladığı güvercini, itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anneler günü bodrum yürüyüş

En Çok Okunan Haberler

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem!

Emniyet'ten son dakika Ali Demir açıklaması!

Emniyet'ten flaş Ali Demir açıklaması!

Konya'da kafede dehşet anları: Pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı

Konya'da kafede dehşet anları: 10 yaralı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

Bütün gözler Bayburt'ta! Çalışmalar yeniden başladı

Diyanet, Dijital Yayıncılık Daire Başkanlığı kuracak

Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: Karar verdik...

Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları: 2019'un Anneler Günü kutlu olsun!

Anneler Gününüz kutlu olsun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.