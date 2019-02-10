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Ölen "sosyal medya fenomeni" kediye mezar yaptırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 16:13 | Son Güncelleme

Kasap İkram Korkmazer: - "Sosyal medya üzerinden sürekli mesaj atıyorlar. Mezarı ziyaret etmek için birçok ülkeden hayvanseverler buraya gelecek"

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan kasap İkram Korkmazer, kendisinden et istediği anların yer aldığı videoyla ünlenen ve iki hafta önce ölen "Yeşim" adlı kediye mezar yaptırdı.

Kasap Korkmazer, her gün iş yerine gelerek sırasını bekleyen ve et isteyen, bir müşterinin çektiği bu videoyu paylaşmasıyla "sosyal medya fenomeni" haline gelen kedi "Yeşim" için Osmancık Mahallesi'ndeki çiftlik evinde mezar oluşturdu.

Korkmazer, yaptığı açıklamada, dünyanın her yerinden mesajlar aldığını, hayvanseverlerin kedinin mezarını görmek istediğini söyledi.

"Yeşim"in, dünya çapında tanınan çok farklı bir kedi olduğunu anlatan Korkmazer, şunları kaydetti:

"Kedimiz Yeşim yağmurda rahatsızlandı ve öldü. Yeşim ile diyaloğum tıpkı insan gibiydi, birbirimizi anlıyorduk. Anısını yaşatmak için yerini yaptırdık, gül diktik. Şimdi etrafını mermer yaptıracağım. Sosyal medya üzerinden sürekli mesaj atıyorlar 'Bu yaz ziyaretine geleceğiz' diye. Mezarı ziyaret etmek için ABD, Japonya, Kanada, İspanya, Fransa, Azerbaycan, İran ve diğer birçok ülkeden hayvanseverler buraya gelecek."

Korkmazer, "Yeşim"in yavrularını beslediğini de sözlerine ekledi.

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kasap kedi mezar sosyal medya

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