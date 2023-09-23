Olmayan kargoya icra takibiyle insanları kandırmışlar! İşte aşama aşama detaylar...

İstanbul, Antalya, Denizli ve İzmir'de bir dolandırıcılık şebekesine yönelik 38 adrese düzenlenen operasyon, olmayan kargoya icra takibi yalanıyla yapılan inanılmaz bir vurgunu ortaya çıkardı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyonda aralarında 5 avukatın da olduğu 48 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis, şebeke üyelerinin 7 lüks otomobil, 7 ev, 2 dükkân ve 41 banka hesabından oluşan toplam 59 milyon liralık mal varlığını incelemeye aldı. Suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen bu servetin kaynağının neresi olduğunun belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

AŞAMA AŞAMA DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Adreslerde yapılan aramalarda 280 bin Türk Lirası, 16 bin dolar ve 1500 euro ele geçirildi. Şüpheliler arasında müşterilere bilerek gönderilen kötü, imitasyon ayakkabıları iadeye yönlendiren, bu sayede sahte icra takibi tezgâhının önünü açan bir ayakkabıcı ve vatandaşların iletişim bilgilerini toplayan kargocular da bulunuyor. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü, şüpheliler için savcılıktan ek gözetim izni alındığı öğrenildi. Dolandırıcıların vatandaşı ağına düşürmek için kurduğu tezgâhın aşama aşama detaylarına ulaştı:

Dolandırıcılığın ilk aşaması, güvenli olmayan ya da sahte bir alışveriş sitesi üzerinden bir ürünün reklamına vatandaşların erişimini sağlayıp cep telefonu, TC numarası, isim ya da daha fazla bilginin elde edilmesi sağlanıyor.

Bu aşamadan sonra vatandaş o siparişi vermese dahi vermiş gibi yapıp "Kargo iadesi yapıldı" diyorlar ama bunu aylar sonra yapıyorlar ki vatandaş o an nereye girdiğini bile hatırlamasın.

Gerçekten bir kargo gönderiliyor ama müşterinin sipariş verdiği değil de çok alakasız bir ürün ya da farklı bir renk ve beden gönderilerek iade sağlanıyor.

Sipariş sırasında vatandaşa fark edemeyeceği şekilde "İade ücreti size aittir" yazılı bir kutucuk işaretlettirilerek tezgâha yasal zemin hazırlanıyor.

Şebekedeki avukatlar ya sahte olarak ya da gerçekten icra sürecini başlatıyor.

İlk etapta aldıkları iletişim ve adres bilgilerinden faydalanarak insanları arayıp ya da mesaj atıp "İcra başladı, bu süreç davaya dönerse 5-10 bin lira ödeme yapmanız gerekir. Siz bize şimdi 250, 500 kimi zaman da 1000 lira gönderin meseleyi kapatalım" deniyor.

Vatandaş da "250 lirayı vereyim uğraşmayayım" diye ödemeyi yapıyor.

Telefondaki dolandırıcıya inanmayan vatandaşlar ise şebeke üyesi avukatlar tarafından ödeme yapmaya ikna ediliyor.

Gerçek hukuk bürosuyla irtibata geçen vatandaş, ikna olarak ödemeyi yapıyor.

Bu şekilde 227 şikâyet var. Emniyet binlerce mağdurun olduğu üzerinde duruyor.

GERÇEK BİR SÜREÇ BAŞLADIĞINA İKNA EDİLİYORLAR

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre hakkında yüzlerce şikâyet bulunan avukat Muzaffer Y.'nin adına açılan hukuk bürosunu arayan vatandaşlar burada gerçekten bir süreç başladığına inandırılıyor ve para göndermeleri konusunda ikna ediliyordu. Paralar yine avukatların hesabına gönderiliyordu. Daha sonra farklı paravan şirketler aracılığıyla örgüt liderine gidiyordu. Polis bu hesapları tek tek tespit etti ve paralara el koydu.

KURDUKLARI PARAVAN ŞİRKETE İHRACAT ÖDÜLÜ!

Şebeke vatandaşları ağına düşürmek için çok sayıda paravan şirket kurdu. Bu şirketlerin en tepesinde yer alan ve sahibi olan İ.S.'nin ise yine dolandırıcılıktan zaten cezaevinde olduğu, bu operasyonla cezaevinden tekrar gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bu şirket bünyesinde yer alan bir tekstil firması sahibi olan ve örgütün yöneticileri arasında yer alan Hakan Ü.'yü de gözaltına aldı. Hakan Ü.'nün geçen yıl mart ayında düzenlenen, "2. Uluslararası Zirve Ödülleri 2022"de ünlü bir mankenin elinden "Yılın En İyi Tekstil İhracat Firması" ödülünü aldığı kaydedildi.

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