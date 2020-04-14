Olmaz olmaz demeyin: Windows 10'u bu kez Xiaomi Mi 6'da çalıştırdılar!

Xiaomi Mi 6, Xiaomi'nin en çok satan Mi serisi akıllı telefonu unvanını hala koruyor. Çıktığı andan itibaren ülkemizde de talep gören akıllı telefon artık güncelliğini yitirdi, diğer bir deyiş ile eskidi. Ancak bu Xiaomi Mi 6'nın gündeme gelmesine engel olamadı. Daha önce iPhone'da çalıştırılan Windows 10, bu kez Xiaomi Mi 6'ya yüklendi.

XİAOMİ Mİ 6'YA WİNDOWS 10 YÜKLEDİ

Meraklı bir geliştirici, Xiaomi Mi 6'ya Windows 10 x64 ARM sistemini yüklemek istedi. Yüklemesinde başarılı olan geliştirici, Mi 6'da Windows 10 başarılı bir şekilde

çalıştırmaya başladı. Windows 10 çalıştırmaya başlayan Mi 6, normal masaüstü sürümünde olduğu gibi klavye seçim ekranı ile açıldı.

DAHA ÖNCE DENENMİŞTİ AMA...

Windows 10 yüklü Xiaomi Mi 6'nın ne kadar kararlı çalıştığı ise bilinmiyor. Zira daha önce bu tarz deneyimlerde sistemin tam olarak çalışmadığı, bazı programların açılma süresinin 2 dakikayı bulduğu görülmüştü. Bu deneyimde de aynı sorunların yaşanması olası. Fakat hem 2017 yılında üretilmiş bir akıllı telefonun Windows 10'u çalıştırması hem de Xiaomi Mi 6'nın hala gücünü gösterebiliyor olması takdire şayan bir durum.

