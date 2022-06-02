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Ölüm aileyi uykuda buldu! Kars'taki göçükte anneyle 2 oğlu can verdi

02.06.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ın Verimli köyü bir bir anne Songül Budak ile oğulları Bedirhan ve Boran'ın feci şekilde ölümünü konuşuyor. Köyde şiddetli sağanak ve dolu yağışı nedeniyle bir evde göçük oluştu. Bu sırada uykuda olan aile üyeleri göçük altında kalırken tüm müdahalelere karşın kurtarılamadılar. 12 yaşındaki Sibel Budak ise olaydan yaralı kurtarıldı.

Ölüm aileyi uykuda buldu! Kars'taki göçükte anneyle 2 oğlu can verdi

Olay; merkeze bağlı Verimli köyünde meydana geldi. Şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle sabah saatlerinde bir evde göçük meydana geldi. Uykuda olan anne ve çocukları göçük altında kaldı. Durumu fark eden köylüler olay yerine gelerek göçük altında kalan anne Songül Budak (36) ile çocuklar Sibel Budak (12), Bedirhan Budak (10), ve Boran Budak’ı (8), kurtarmak için çalışma yaptı.

Olay yerinde Jandarma Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmada göçük altında kalan anne Songül ile çocukları Bedirhan ve Boran Budak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda yaralı olarak kurtulan Sibel Budak ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Jandarma ekipleri evin etrafında önlem aldı. Budak ailesinin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

(İHA)

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Kars
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