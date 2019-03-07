Ölüm, bagajına alışveriş poşeti yerleştirirken geldi

Kaza saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Termesos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Caner Duran'ın kullandığı 34 LM 7112 plakalı ambulans, 2 paramedik ile birlikte hasta almak için yola çıktı. Ancak trafik ışıklarına geldiği anda sol taraftan gelen Emine Çelebi'nin kullandığı 07 MPV 32 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan ambulans, park halindeki 34 BR 2344 plakalı otomobilinin bagajına alışveriş poşetlerini yerleştiren Olcay Efeoğlu'na çarptı. Ambulansla kendi otomobili arasında sıkışan Efeoğlu, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Efeoğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmadı. Kazanın ardından ambulanstan kendi imkânları ile çıkan sürücü Caner Duran ve iki paramedik ise uzun süre sakinleştirilemedi.

Polis, ambulans sürücüsü Caner Duran ve Emine Çelebi'yi ifadesine başvurmak, üzere polis merkezine davet etti. (DHA)



