Ölüm oranı dehşete düşürdü! İki ülke daha kırmızı alarm verdi: Ebola can almaya devam ediyor; virüs böyle dolaşıyor

Hızla yayılan ölümcül virüs dünya çapında panik yarattı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şimdiye dek aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 15 kişinin canına mal olan Ebola virüsünün ölüm oranı açıklandı. Korkutucu düzeyde olan bu oran Afrika kıtasını diken üstünde bıraktı. Komşu ülkeler birer birer alarm durumuna geçti. Virüsün nasıl dolaştığı açıklanırken Uganda ve Nijerya önlemlerini artırdı.

Ölüm oranı dehşete düşürdü! İki ülke daha kırmızı alarm verdi: Ebola can almaya devam ediyor; virüs böyle dolaşıyor
Hazar Gönüllü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Bulape bölgesinde 15'i can kaybı olmak üzere 28 şüpheli vaka bildirilmişti. Vakalar arasında dört sağlık çalışanı bulunduğu da biliniyor. Sağlık yetkilileri perşembe günü bölgede salgın ilan etti.

Ölüm oranı dehşete düşürdü! İki ülke daha kırmızı alarm verdi: Ebola can almaya devam ediyor; virüs böyle dolaşıyor 1

UGANDA KIRMIZI ALARM VERDİ

Bunun üzerine komşusu Uganda yüksek alarmda olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın olay komutanı Henry Kyobe Bosa, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, yetkililerin durumu yakından izlediğini ve virüsün ülkeye girmesini önlemek için önlemler geliştirmeden önce bir risk değerlendirmesi yapacaklarını söyledi.

Ölüm oranı dehşete düşürdü! İki ülke daha kırmızı alarm verdi: Ebola can almaya devam ediyor; virüs böyle dolaşıyor 2

VİRÜS ÜLKEDEN ÜLKEYE DOLAŞIYOR

Kyobe, “İki ülke arasında serbest dolaşım devam ediyor ve bu da virüsün ülkeye girmesine yol açıyor. Risk değerlendirmesi tamamlanır tamamlanmaz müdahalelerde bulunacağız” açıklamasında bulundu.

Ölüm oranı dehşete düşürdü! İki ülke daha kırmızı alarm verdi: Ebola can almaya devam ediyor; virüs böyle dolaşıyor 3

NİJERYA SINIRLARDA GÖZETİMİ ARTIRDI

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kasai eyaletinde Ebola virüsünün salgınının doğrulanmasının ardından ülke sınırlarında gözetimi güçlendirdiğini açıkladı.

NCDC Genel Müdürü Jide Idris, hastalıkların ortaya çıkışını izlemek ve önlemler almak için ilgili bakanlıklar, daireler, kurumlar ve ortaklarla birlikte çalıştıklarını söyledi.

NCDC, “Özellikle sınırlarımızda ve giriş noktalarında gözetimin artırılmasına yönelik çabalar sürüyor” dedi. Ayrıca, ülke genelindeki sağlık tesislerinde enfeksiyon önleme ve kontrol tedbirlerini güçlendirme çabalarının yürütüldüğü de belirtildi.

Ölüm oranı dehşete düşürdü! İki ülke daha kırmızı alarm verdi: Ebola can almaya devam ediyor; virüs böyle dolaşıyor 4

ÖLÜM ORANI YÜZDE 50'DEN FAZLA

Merkez, virüsün son zamanlarda Kongo'nun Bulape ve Mweka sağlık bölgelerinde görüldüğünü ve yapılan araştırmalarda ateş, kusma, ishal ve kanama gibi semptomların tespit edildiğini, ölüm oranının ise şu anda yüzde 57 olarak tahmin edildiğini belirtti.

NCDC, Ebola'yı canlı veya ölü hayvanlar yoluyla bulaşan ölümcül bir hastalık olarak tanımlayarak, erken teşhis, hastaların izolasyonu ve zamanında destekleyici tedavinin başlatılmasının ölüm olasılığını azaltabileceğini belirtti.

Ölüm oranı dehşete düşürdü! İki ülke daha kırmızı alarm verdi: Ebola can almaya devam ediyor; virüs böyle dolaşıyor 5

EBOLA VİRÜSÜ NEDİR?

Eskiden Ebola kanamalı ateşi olarak bilinen Ebola virüsü hastalığı bulaşıcı ve şiddetli bir kanamalı ateş hastalığı olarak tanımlanıyor.

Virüsün kuluçka süresi 2 ila 21 gün arasında değişiyor.

Ölüm oranı dehşete düşürdü! İki ülke daha kırmızı alarm verdi: Ebola can almaya devam ediyor; virüs böyle dolaşıyor 6

Hastalığın erken belirtileri arasında ani ateş, şiddetli halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı ve boğaz ağrısı bulunuyor. Bu belirtileri kusma, ishal ve şiddetli vakalarda kontrolsüz kanama, organ yetmezliği ve ölüm takip ediyor.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.