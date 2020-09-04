Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal tahliye edildi

Yargıtay, terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik davanın temyiz incelemesinde, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan Ünsal'ın, İstanbul Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunun raporu kapsamında iyileşinceye kadar infazın durdurulmasına ve tahliyesine karar verdi.

AYTAÇ ÜNSAL'DAN İLK AÇIKLAMA

Yargıtay'ın cezasının infazının durdurulmasına karar verdiği avukat Aytaç Ünsal, gece saatlerinde tahliye edildi.

Ünsal ilk açıklamasında, "Hepinizin emeğiyle oldu, sevgisiyle ve sahiplenmesiyle oldu. Hepinizi çok seviyorum. Biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

2017 yılında aralarında Selçuk Kozağaçlı'nın da bulunduğu Çağdaş Hukukçular Derneği ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi avukatlar bürolarına yapılan polis baskını sonucu gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Yargılama sonucunda mahkeme, 18 avukata “örgüt üyeliği” ve “örgüt yöneticiliği” iddialarıyla toplam 159 yıl 1 ay 30 gün hapis cezası vermişti.

Avukat Ebru Timtik'e “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 13 yıl 6 ay, avukat Aytaç Ünsal'a ise 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. İki avukat adil yargılanmadıklarını belirterek adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başlamışlardı.

EBRU TİMTİK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ÇHD, adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan avukatlardan Ebru Timtik’in 27 Ağustos tarihinde yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.



