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Ölüm yolculuğuna para istediler! "Defin masrafları için peşin istiyoruz"

05.08.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da Saint-Gervais Belediye Başkanı Jean-Marc Peillex, ilginç bir öneriyle gündeme geldi. Alpler'in en yüksek dağı olan Mont-Blanc'ya giden Gouter geçidine ilişkin açıklama yapan Peillex, tehlikeye rağmen bu geçidi kullanmak isteyen dağcılardan 15 bin avro depozito alınması önerisinde bulundu.

Ölüm yolculuğuna para istediler! "Defin masrafları için peşin istiyoruz"

Fransa'nın Saint-Gervais Belediye Başkanı Jean-Marc Peillex , Alpler'in en yüksek dağı olan Mont-Blanc'ya giden Gouter geçidini tehlikeye rağmen kullanmak isteyen dağcıların 15 bin avro depozito ödemesini önerdi.

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Peillex, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kuraklığın ciddi kaya düşmelerine yol açtığını, bu nedenle Gouter geçidinin kullanılmasının tehlikeli olduğunu belirtti.
Mont-Blanc Dağı'na bu geçit kullanılarak gidilmesinin kesinlikle önerilmediğini kaydeden Peillex, temmuz sonunda jandarmaların yaklaşık 50 kişinin Gouter geçidine ilişkin tavsiyeleri es geçerek bu geçidi kullandığını tespit ettiğine değindi.
Peillex, bu kişilerin "Rus ruleti" oynadığını vurguladı.

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"DEFİN MASRAFLARI İÇİN MALİYETLERİ PEŞİN ALALIM"

Bu sebeple, Saint-Gervais belediyesinin önlemler almayı planladığını bildiren Peillex, "Sırtlarındaki çantada ölümü taşıyarak tırmanmak istiyorlarsa, o zaman onları kurtarmak ve defin masrafları için maliyetlerini peşin alalım." ifadelerini kullandı.

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Dağcıların 15 bin avroluk depozito ödemesini öneren Peillex, bunun 10 bininin kurtarma, 5 bininin ise defin masraflarına tekabul ettiğini aktardı.

Fransa ile İtalya'nın sınırında 4 bin 808 metre yüksekliğiyle Mont-Blanc Dağı Avrupa'nın en yüksek noktasını oluşturuyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa alpler
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