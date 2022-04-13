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Ölümcül sonuçları var! Türkiye’de her 5 kadından 1’inde görülüyor

13.04.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar rahim ağzı kanserlerinde oldukça riskli konumda bulunuyorlar. Kadın hastalıklarına yakalananların sayısı gün geçtikçe artıyor. Kadın hastalıklarına karşı önlem alınmaması ciddi sonuçlara yol açıyor. Son açıklanan verilere göre Türkiye’de her 5 kadından birinde rahim ağzı kanserine geçit veren HPV virüsü görülüyor.

Ölümcül sonuçları var! Türkiye’de her 5 kadından 1’inde görülüyor

Rahim ağzı kanserinden ölen kişilerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Kadınlar arasında görülen kanser türleri arasında en sık rastlanan 4.kanser türü olan rahim ağzı kanseri erken teşhis edilmezse çok ciddi sonuçlara neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü, yalnızca 2020’de dünyadaki 600 bini aşan yeni vakanın yüzde 55’ten fazlasının ölümle sonuçlandığını duyurdu. Türkiye’de her 5 kadından birinde rahim ağzı kanserine geçit veren HPV virüsü görülüyor. Yanlış beslenmek, bağışıklığın düşmesi, zararlı alışkanlıklar HPV virüsüne yakalanma riskinizi arttırıyor. HPV aşısı olmak koruyuculuk sağlıyor.

RAHİM AĞZI KANSERİ PANDEMİDE DAHA BÜYÜK BİR TEHDİDE DÖNÜŞTÜ

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Dünyada kadınlar arasında en yaygın görülen 4. kanser türü olan rahim ağzı kanseri, pandemide daha büyük bir tehdide dönüştü. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ülkelerin yüzde 43’ünün sağlık imkanlarını pandemi ile mücadeleye aktarmasından ötürü rahim ağzı kanseri tedavilerinin yetersiz kaldığını, yalnızca 2020’de 604 bin yeni vakanın yüzde 55’ten fazlasının (342 bin) ölümle sonuçlandığını açıklandı. WHO verilerine göre, dünyada her yıl 300 binden fazla kadın, rahim ağzı kanserinden yaşamını yitiriyor. Ölüm vakalarının 10’da 9’u düşük ve orta gelirli ülkelerde görülüyor. Dünyada HPV virüsüyle yaşayan kadınların, rahim ağzı kanserine yakalanma olasılığı sağlıklı kadınlardan 6 kat daha fazla. Türkiye’de ise her 5 kadından birinde rahim ağzı kanserine davetiye çıkaran HPV virüsü bulunuyor.

ÖLÜMCÜL HASTALIKLAR ARASINDA İLK SIRADA YER ALIYOR

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Rahim ağzı kanserinin dünyada HPV virüsünün neden olduğu ölümcül hastalıklar arasında ilk sıralarda yer aldığını belirten Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Boyraz, “200’den fazla çeşidi bulunan HPV virüsü ile rahim ağzı kanseri arasında doğrudan bir ilişki bulunuyor. HPV virüsü, anüs, vajina, penis ve gırtlak kanserine kadar çok sayıda ölümcül hastalığa, dış genital bölgelerde ve ses tellerinde siğiller oluşmasına neden oluyor. Rahim ağzı kanserine yakalananların yüzde 50’si bu virüsün bir türü olan HPV 16, yüzde 20’si ise HPV 18’e maruz kalıyor. Araştırmalara göre, Türkiye’de genç kadınlar arasında HPV görülme sıklığı yüzde 20’yi buluyor. Başka bir ifadeyle Türkiye’de her 5 kadından birinde HPV virüsü görülüyor” ifadelerinde bulundu.

DOĞRU TEDAVİ HAYAT KURTARIYOR

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Rahim ağzının mikroskop ile büyütülerek incelenmesini sağlayan kolposkopi işleminin hastalığın erken devrede tespit edilmesine yön verdiğini söyleyen Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Boyraz, “Bu işlemi uygulayan hekimin eğitimi ve tecrübesi hayat kurtarabilir. Derinlikli yapılmayan işlemler sırasında kanser öncüsü lezyonlar gözden kaçabilir. Bu durum hastalığın tedavisi için çok büyük önemi bulunan erken tanı şansını ortadan kaldırabilir. Düzenli jinekoloji muayeneleri ise hastalığın erken devrede teşhis edilmesini olanaklı kılar. Hastalığın tedavisinin kadın doğum bölümleri değil özel eğitim ve tecrübe gerektiren jinekolojik onkoloji bölümlerindeki uzmanlar tarafından yürütülmesi kritik bir öneme sahip” diye uyardı.

SAĞLIKSIZ BESLENMEK HPV RİSKİNİ ARTTIRIYOR

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Her pozitif HPV testinin rahim ağzı kanserine işaret etmediğini belirten Doç. Dr. Gökhan Boyraz, hastalığın oluşum ve tedavi sürecine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
“Çoğunlukla cinsel ilişki sırasında bulaşan HPV, vücuda girdiği andan itibaren bağışıklık sistemi devreye giriyor ve bu virüsü vücuttan atmak için antikorlar üretiyor. Güçlü bir bağışıklık sistemi, virüsü 12 ay içinde vücuttan temizleyebiliyor. Aksi halde virüs, rahim ağzındaki hücrelerde DNA’ya nüfuz ederek kanser sürecini başlatıyor. Bu kötü senaryoda, rahim ağzında oluşan lezyonlar 3 aşamada rahim ağzının tamamına hızla yayılıyor. Sigara ve alkol tüketimi, sağlıksız beslenme ve düzensiz uyku alışkanlıkları virüsün rahim ağzında kalıcı bir duvar örme ihtimalini artırıyor.”

HPV AŞISI TÜM DÜNYADA YAKIN OLARAK KULLANILIYOR

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“HPV aşısı tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiyede de HPV aşısı bulunmakta ve hastalar eczanelerden ulaşabilmektedir. Aşı ile bireyler bağışıklık sistemlerine HPVyi tanıtıp, HPVnin vücuda girmemesini veya girmişse de tutunamamasını sağlıyor” diyen Doç. Dr. Gökhan Boyraz, “Aşıyı cinsel aktif çağdan önce tüm kadın hastalarına ve hatta HPV tanısı almış hastalarıma da öneriyorum” açıklamasında bulundu.

AHCC HPV VİRÜSÜNÜN TEMİZLENMESİNİ SAĞLIYOR

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Japonya’da yalnızca imparatorların kullandığı Shitakee - Kara Orman mantarından elde edilen alfa-glukan ağırlıklı Aktif Heksoz Korele Bileşik (AHCC) maddesinin bağışıklık sistemini güçlendirerek HPV virüsünün vücuttan temizlenmesini kolaylaştırdığına değinen Doç. Dr. Gökhan Boyraz, “Bu yönde yapılan araştırmaların sayısı giderek artıyor. Amerika’da yapılan bir araştırmada 6 ay süreyle günde 1 gram AHCC desteğinin HPV virüsünün vücuttan temizlenmesini yaklaşık yüzde 45 oranında artırdığı rapor edildi. Aynı çalışmada günlük kullanım dozu arttırıldığında, 6 ay süresinde günde 3 gram AHCC kullanan hastalarda virüsün yüzde 66,7’sinin, 12 ay kullananlarda ise yaklaşık yüzde 70’inin temizlendiği bulgusuna ulaşıldı. AHCC kuvvetli bir antioksidan olarak vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek virüsle mücadelesini destekliyor” dedi.

TEDAVİ İŞLEMLERİNDEN SONRA AHCC KULLANIM ÖNERİLİYOR

Türkiye'de de gerek yerli üretim gerek ithal AHCC ürünlerinin bulunduğu belirten Doç. Dr. Gökhan Boyraz HPV hastalarına klinik tedavi işlemlerinden sonra, takip sürecinde AHCCyi önerdiğini belirtti.


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