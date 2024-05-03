Ölümden başka her derde deva: Balgamı söküp atıyor, öksürüğü bıçak gibi kesiyor!

Yaz kış demeden devam eden hastalıklara doğal çözüm yolları aranıyor. Her ne kadar dikkat etseniz de hastalıklardan kaçınmak bazen mümkün olmuyor. Bu gibi durumlarda evde doğal malzemelerle hazırlayabileceğiniz ekili karışımlara başvurabilirsiniz. İşte balgam söktürücü ve öksürük kesici doğal karışımın yapılışı...

HER DERDE DEVA

Gece yatmadan 1 bardak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı çörek otu tanesi ve 1 tatlı kaşığı doğal elma sirkesini ekliyoruz. Üzerini kapatıyoruz. Sabah aç karnına bu suyu içiyoruz.

Bu karışım Bağırsak solucanlarını öldürür. Balgamı göğüsten söktürür. Öksürüğü keser.

Çörek otu içerdiği antioksidanlar, kalsiyum, çinko ve demir gibi bileşenler sayesinde bağışıklığı güçlendirme, solunum yolu sorunlarını hafifletme, enfeksiyonu önleme, adet döngüsünü düzene sokma yanı sıra diyabet, ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardım eder.







