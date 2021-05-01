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Ölümden döndüler! Filyasyon ekibini taşıyan araç alev topuna döndü

01.05.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Honaz ilçesinde, filyasyon ekibini taşıyan araç seyir halindeyken aniden alev aldı. Yangın sonucu metal yığınına dönen araç kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Ölümden döndüler! Filyasyon ekibini taşıyan araç alev topuna döndü

Olay, saat 15.00 sularında Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. Cemil Çakal idaresindeki, 3 kişilik filyasyon ekibini taşıyan hafif ticari araç, motor kısmından alev aldı. Aracı yol kenarında durdurup park eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

ALEVLER KISA SÜREDE ARACI SARDI

Alevler kısa süre içinde aracı sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı ancak araç hurdaya döndü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Sağlık personellerine geçmiş olsun dileklerini ileten Öztürk, “Honaz İlçe Sağlık Müdürlüğümüze bağlı filyasyon ekiplerimiz Karaçay Mahallesi'nde bulunan bir hastaya giderken kullandıkları araç alev almıştır. Şoförün arabadan duman geldiğini fark etmesiyle aracı hemen terk eden filyasyon ekibimiz herhangi bir yara almadan olayı atlatmıştır. Pandemi ile mücadelenin kahramanları filyasyon ekibimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, mücadelemizin tek bir hasta kalmayıncaya kadar büyük bir kararlılıkla süreceğini belirtmek istiyorum" dedi. (DHA)

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