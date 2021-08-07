HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ölümden dönen motosiklet sürücüsü, kamyon şoförüne isyan etti

Ölümden dönen motosiklet sürücüsü, kamyon şoförüne isyan etti

07.08.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da trafikte tartıştığı Tolga Tosun’un kullandığı kamyonun direksiyonu üzerine kırıp çarpması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç (26), başındaki kask sayesinde ölümden döndüğünü söyledi. Trafikte kendisini sıkıştırdığı için sürücüyü uyardığını belirten Karaağaç, "Böyle bir şey yapacağını hissetsem hiç uyarmazdım. Bakmakla yükümlü olduğum ailem, çocuklarım var. Şu an hayatta olmayabilirdim. O zaman aileme ne olacaktı?" dedi.

Çevreyolunda önceki gün kamyon şoförü Tarık Tosun ile motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç arasında trafikte yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı. Tarık Tosun, tartışma sırasında direksiyonu kırdığı kamyonuyla motosiklete çarptı. Kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulan Burak Karaağaç, yolda metrelerce sürüklenerek yaralandı. Karaağaç, Yenimahalle Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan Tarık Tosun, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tosun, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

"BENİ SIKIŞTIRDI"

Hastanedeki tedavisi tamamlanan evli ve 2 çocuk babası Burak Karaağaç, taburcu edildi. Vücudunda ezilmeler olan, evde tedavisi devam eden Burak Karaağaç, DHA'ya konuştu. 10 yıldır motokuryelik yaptığını belirten Karaağaç, kamyon şoförünün yolda kendisini sıkıştırması nedeniyle yanına yaklaşıp, uyardığını ve çevirme noktasında polise şikayet edeceğini söylediğini anlatarak, "Kendisine 'Ne yapıyorsun, öldürecek misin? İleride çevirmede seni şikayet edeceğim' dedim. Bunu söyler söylemez bana küfretti ve direksiyonu üzerime kırdı. Sonrası zaten görüntülerde olduğu gibi direkt kaçtı. Çevredekiler ileride çevirme noktasında yakalatmış. Kamyon sürücüsünün bana bu şekilde bir şey yapacağını hiç düşünmedim. Sadece sıkıştırdığını söyledim. Böyle bir şey yapacağını hissetsem yanında durmazdım, hiç uyarmazdım. Bakmakla yükümlü olduğum ailem, çocuklarım var. Çok kötü şeyler de olabilirdi. Şu an hayatta olmayabilirdim. O zaman aileme ne olacaktı?" diye konuştu.

11

"HAYATIMI KASK KURTARDI"

Burak Karaağaç, başındaki kask sayesinde ölümden döndüğünü belirterek, "Kaskım beni korudu. Ne olursa olsun motosiklet kullanan bütün arkadaşlar kask taksınlar. Bir adım bile olsa gidecekleri yer, kask olmadan binmesinler motorlarına. Hayatımı kask kurtardı. Kask olmasaydı ya bariyerlerde ya yerde daha kötü şeyler olabilirdi. Beyin kanaması geçirebilirdim, çok feci durumlar yaşayabilirdim. Çarpmanın etkisiyle yerde sürüklendiğim için büyük sıyrıklarım var. Sağ diz kapağımda açılma var. Dikiş attılar. Asfaltta sürüklendiğim için derim soyuldu. Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

"TEKRAR ÇALIŞMAM 3 AYI BULACAK"

Motosiklet kullananlara, motokuryelere trafikte diğer sürücülerin saygı göstermediğini söyleyen Burak Karaağaç, "Trafikte motokuryelere önlem gösterilsin. Motosiklet sürücüleri de trafikte düşünülsün. Mesela bariyerlerin altı çok geniş. Oraya da girebilirdim, ölebilirdim. Büyük araç sürücüleri sadece kendi canlarını düşünüyor. Motosiklet sürücülerinin de aileleri, çocukları var. Kamyon hız limiti üzerinde gidiyordu zaten. 80-90 kilometre hızla gidiyordu. O yüzden kaçamadım kamyondan ve şu anda bu haldeyim. Yaklaşık 3 ay çalışmayacağım. Ayağa kalkmam 1,5 ayı bulur. Sonra işe başlarım. Ama o ara çalışmayacağım. Ben ev geçindiriyorum, şimdi ne olacak?" dedi.

"ŞİKAYETİMİZİ GERİ ÇEKMEMİZİ İSTEDİLER"

Burak Karaağaç'ın annesi Kadriye Karaağaç, olay günü köyden döndüklerini, oğlunun motoruna fasulye, yağ, peynir gibi kışlık mutfak ürünlerini yüklediklerini söyleyerek, "Yazık günah değil mi anaları niye ağlatıyorlar? Onun ekmeği o, iki tekerin üzerinde gidiyor. Yazık günah değil mi bu gençlere. Kamyon sürücüsünün çalıştığı şirketin sahibi aradı bizi şikayetimizi geri çekmemiz, şikayetçi olmamamızı istedi. Bana '3 bin lira, 5 bin lira verebilirim, motoru da tanıdığım tamirciler var yaptırabilirim anlaşalım' dediler. Bu sabah da aradı. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Bırak 3 bini 3 trilyon verseler de benim oğluma yaşattıklarını silemezler. Bir şey olsaydı ne yapardım ben?" diye konuştu. (DHA)

İzmir’de feci kaza! Motosiklet ile kamyon çarpıştı: Baba ile kızı hayatını kaybettiİzmir’de feci kaza! Motosiklet ile kamyon çarpıştı: Baba ile kızı hayatını kaybetti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis, ''denizde boğuluyor'' ihbarıyla harekete geçti! Samsunlu 72'lik delikanlı kimseyi dinlemiyorPolis, ''denizde boğuluyor'' ihbarıyla harekete geçti! Samsunlu 72'lik delikanlı kimseyi dinlemiyor
PARTNERYasak aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladıYasak aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı
Fotoğraf çektirdiği motosiklet sonu oldu: Bir insan katiliyle...Fotoğraf çektirdiği motosiklet sonu oldu: Bir insan katiliyle...
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Günlerdir beklenen haber! Başladı

Günlerdir beklenen haber! Başladı

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

'Bilal'in eşi güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı!

'Bilal'in eşi güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı!

Bir yangın da İzmir'de

Bir yangın da İzmir'de

Ümitcan Uygun, kuvvetli suç şüphesinden tutuklanmış

Ümitcan Uygun, kuvvetli suç şüphesinden tutuklanmış

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Uçak polemiği sürüyor: Şaka yapıyor sandım

Uçak polemiği sürüyor: Şaka yapıyor sandım

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sosyal medya bu Yörük teyzeyi konuşuyor!

Sosyal medya bu Yörük teyzeyi konuşuyor!

THK Kayyumu Cenap Aşçı'dan yardım kampanyası çağrısı!

THK Kayyumu Cenap Aşçı'dan yardım kampanyası çağrısı!

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte vaka haritası

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte vaka haritası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.