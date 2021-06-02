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Ölüme bile neden olabiliyor! Balık ayıklarken enfeksiyon kaptı, kolu kesildi

02.06.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balık temizlerken serçe parmağında oluşan enfeksiyon nedeniyle zor günler geçiren Çinli aşçı, enfeksiyonun daha da ilerlemesi üzerine sol kolundan oldu. 26 yaşındaki Çinli için kolundan ayrılmak zor bir seçenekti ancak hayatta kalabilmek için bu kararı vermesi gerekiyordu.

Ölüme bile neden olabiliyor! Balık ayıklarken enfeksiyon kaptı, kolu kesildi

Bay Li olarak tanınan 20 yaşındaki Çinli aşçı, serçe parmağındaki iki milimetrelik açık yara nedeniyle bir balıktan enfeksiyon kaptı. Parmağını suyla temizledi ancak, kolu yavaş yavaş siyah ve mora döndü.

Çin'in Lingui şehrinde yaşayan Li, daha sonra elini oynatamaz hale geldi. Avucu şişmişti ve ağrıları da dayanılmaz düzeydeydi.

Yapılan tetkikler sonrası Li'ye, sol ön kolunun orta ve dirsek kısmında septik şok ve geniş yumuşak doku nekrozu yaşadığı konusunda bilgi verildi. Li için tek çare ameliyat olmaktı. Doktorlar, genç aşçının sol kolunun üçte ikisini keserek bir amputasyon yapmak zorunda kaldı.

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ÖLÜME BİLE NEDEN OLABİLİR

Baidu haber sitesine göre şef, deniz ortamlarında bulunan çubuk şeklinde, patojenik bir bakteri olan Vibrio Vulnificus ile enfekte oldu. Bir kişinin yarası bu bakteri ile temas ederse, hafif vakalarda yaralı bölgenin dokusu ülserleşip ölebilir, ağır vakalarda ise çoklu organ yetmezliğine ve ölüme neden olabilir.

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Hastane sözcüsü Xiang Shulin, Vibrio Vulnificus'un istiridye, yengeç ve özellikle kabuklu deniz ürünleri gibi birçok deniz ürününde bulunduğunu söyledi. Olayın meydana geldiği sırada ise şefin ne tür bir balıkla uğraştığı konusunda bilgi verilmedi.

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