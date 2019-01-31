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"Olumlu görüyoruz ama yeterli bulmuyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 16:54 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "2012'de yüzde 8 civarında sendikalaşma oranının yüzde 14'lere yaklaşmış olmasını son derece olumlu görüyoruz ama yeterli bulmuyoruz. Bu oranın hızla daha yukarılara çıkmasını istiyoruz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "2012'de yüzde 8 civarında sendikalaşma oranının yüzde 14'lere yaklaşmış olmasını son derece olumlu görüyoruz ama yeterli bulmuyoruz. Bu oranın hızla daha yukarılara çıkmasını istiyoruz." dedi.

Arslan, Hak-İş Konfederasyonu ile Öz Büro-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesinin (TİS) imza töreninde, sendikalaşmanın işçi konfederasyonu ve sendikalarında çalışanlar için de gerekli olduğunu vurguladı.

Hak-İş'in marka değerinin Hak-İş çalışanlarının emek ve çabasıyla arttığını belirten Arslan, çalışanların ortalama ücretlerini yaklaşık yüzde 20 artıran ve sosyal haklarını iyileştiren TİS'in hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan işçi sendikalarının güncel üye sayısı istatistiklerine de değinen Arslan, şunları kaydetti:

"Sendikalı işçi sayısı 13,8'e yükseldi. 2012'de yüzde 8 civarında sendikalaşma oranının yüzde 14'lere yaklaşmış olmasını son derece olumlu görüyoruz ama yeterli bulmuyoruz. Bu oranı hızla daha yukarılara çıkmasını istiyoruz. Sendikalı işçi sayısı son 6 ay içerisinde 50 bin civarında arttı, bunun da 30 bine yakını Hak-İş'e bağlı sendikaların üyeleri. Dolayısıyla Hak-İş, son yıllarda olduğu gibi yine üye sayısını en fazla arttıran konfederasyon oldu. Sendikalarımıza, örgütlenmeye verdikleri değerden dolayı teşekkür ediyorum. Umarım önümüzdeki istatistiklerde sendikalı işçi sayısının 2 milyona ulaştığı, sendikalaşma oranının da yüzde 15'e yükseldiği bir tabloyu her beraber gerçekleştiririz."

Kadroya geçen taşeron işçilerin ücretlerine yapılacak zam oranına da dikkati çeken Arslan, kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçilerin altışar aylık dönemler için yüzde 4 olan ücret zam oranının 2018 enflasyon oranından düşük olmamak şartıyla yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Arslan, başta kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) olmak üzere taşeron düzenlemesinin dışında kalan işçilerin de kadro sorununun çözülmesini istedi.

- "Güzel sözleşme güzel bordro demek"

Öz Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba da Hak-İş Konfederasyonunda çalışanların sendikalarına üye olduğunu belirterek buradaki çalışanları ilgilendiren yeni dönem TİS'i imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Stressiz bir TİS süreci yaşadıklarını ifade eden Gülbaba, "Güzel bir toplu sözleşme oldu. Güzel sözleşme güzel bordro demek, güzel bordro hem iş yerinde huzur hem de emeğinin karşılığını almak demek. İmzalayacağımız sözleşmede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Konuşmaların ardından Hak-İş Konfederasyonu ile Öz Büro-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi Arslan ve Gülbaba tarafından imzalandı.

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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan Öz Büro-İş Sendikası TİS Toplu İş Sözleşmesi

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