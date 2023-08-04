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Ölümlü kazaya karışan firma otobüs işletmesini kapatma kararı aldı! 8 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi de yaralanmıştı

04.08.2023 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta otobüsü ölümlü kazaya karışan Turgut Reis firması otobüs işletmesini kapattı. Firmanın yönetim kurulu başkanı Turgut Reis yaptığı açıklamada, "Bu elim kazadan dolayı otobüs işletmesi faaliyetimizi, yönetim kurulumuzun kararıyla 20 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla kapatma kararı almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ölümlü kazaya karışan firma otobüs işletmesini kapatma kararı aldı! 8 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi de yaralanmıştı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 8 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı kazaya karışan otobüsün bağlı olduğu Turgut Reis firması, otobüs işletmesini kapatma kararı aldı.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Turgut Reis, Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişinde 30 Temmuz'da firmaya ait otobüsün devrilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Reis, açıklamasında söz konusu kazaya işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şirketler grubumuza ait olan ve 27 yıldır aziz Kars halkına hizmet verdiğimiz Turgut Reis otobüs işletmesi geçen hafta yaşanan elim kaza neticesinde vefat eden ve yaralı olan kıymetli hemşerilerimizin üzüntüsünü aile olarak ziyadesiyle yaşadığımızı ve çok fazla üzgün olduğumuzu, bu elim kazadan dolayı otobüs işletmesi faaliyetimizi, yönetim kurulumuzun kararıyla 20 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla kapatma kararı almış bulunuyoruz."

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Bursa-Kars seferini yapan Turgut Reis firmasına ait Murat Y. idaresindeki yolcu otobüsü, 30 Temmuz'da Erzurum-Kars kara yolunda şarampole devrilmiş, kazada 8 kişi ölmüş, 22 kişi de yaralanmıştı. (AA)

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