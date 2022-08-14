Ölümlü trafik kazasına karışan ve görevden uzaklaştırılan kaymakamla ilgili Bakanlıktan açıklama

Gerçüş Kaymakamı iken ölümlü trafik kazasına karışan Server Sinanoğlu ile ilgili İçişleri Bakanlığı açıklamada bulundu. Kaza, 15 Temmuz günü Akpınar Mahallesi'ndeki Özgürlük Bulvarı ile Bismil-Batman Karayolu'nun kesiştiği noktada yer alan trafik ışıklarında meydana gelmişti. Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun kullandığı resmi araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Çelik'e, ardından da başka bir araca çarpmıştı. Yaralanan Çelik kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Sinanoğlu ise 0.27 promil alkollü çıkmıştı. Olayla ilgili İçişleri Bakanlığından yeni bir açıklama geldi. İşte detaylar...

"GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA HALİ DEVAM ETMEKTEDİR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Batman Gercüş Kaymakamı iken ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan Sinanoğlu ile ilgili haberler çıktığı ifade edildi.

Server Sinanoğlu'nun Bakanlık tarafından görevden uzaklaştırıldığı, Gercüş Kaymakamlığına başka bir atama yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Kadrosu taşra hukuk müşavirliğine alınan Server Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak gerek adli soruşturma gerekse Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişi marifetiyle idari soruşturma sürmektedir." ifadesine yer verildi. (AA)

