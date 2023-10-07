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  4. Ömer Çelik, AK Parti'nin yeni MYK'sını açıkladı!

Ömer Çelik, AK Parti'nin yeni MYK'sını açıkladı!

07.10.2023 20:52 | Son Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası AK Parti'nin yeni MYK'sını açıkladı. Yeni Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Mustafa Elitaş oldu.

Ömer Çelik, AK Parti'nin yeni MYK'sını açıkladı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı 3 saat 45 dakika sürdü. Ömer Çelik toplantının ardından şu açıklamaları yaptı;

"Kısıtlı sayıda arkadaşımızı MYK'ya aldığımızı ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımız toplantının sonunda MYK üyelerini açıklamıştır. Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala, ve Mustafa Elitaş,

Seçim İşleri Başkanı - Ali İhsan Yavuz

Basın ve Tanıtım İşleri - Hamza Dağ

Dış İşlerden Sorumlu - Zafer Kaya

Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Fatma Betül Sayan Kaya

Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı- Hayati Yazıcı

Ekonomi İşleri Başkanı - Nihat Zeybekçi

Mali İdari İşler Başkanı - Vedat Demiröz

Halkla İlişkiler Başkanı - Belgin Uygur

Yerel Yönetimler Başkanı - Yusuf Ziya Yılmaz

İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan- Hasan Basri Yalçın

Çevre ve Şehircilikten sorumlu - Çiğdem Karaaslan

ARGE'den Sorumlu - Mustafa Şen

Teşkilat Başkanı - Erkan Kandemir

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı - Ömer İleri

Genel Sekreter- Fatih Şahin

Grup Başkanımız ve vekilimiz aynen görevlerine devam etmektedirler. "

"İLGİLİ BÜTÜN BİRİMLERİMİZ TAKİP EDİYOR!"

Sivillerin kaybına yol açacak şiddetten uzak durulması gerektiğini ifade ediyoruz. Olayı daha da tırmandıracak ve şiddet döngüsünün ortaya çıkmamasını temenni ediyoruz. Burada itidal önemlidir. Çok yakından takip ediyoruz, sürekli bilgi alıyoruz. İlgili bütün birimlerimiz takip ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması vatandaşlarımızın güvenliği içindir. Birimlerimiz vatandaşlarımızın bulunduğu bölgeleri bilmektedir. Çatışma bölgelerindeki vatandaşlarımızın oradan çıkarılması için çalışmalarımız var. Çatışma bölgesi olduğunda bizden yardım istendiğinde Türkiye Cumhuriyeti tüm imkanlarla ilgilenmektedir.

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