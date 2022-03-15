Ömer Çelik'ten, Macron'un "NATO" sözlerine yanıt: Gerçekle yüzleşti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kritik görüşmenin arından parti sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, konuşmasında şunları söyledi:

Bir kere daha görüldü ki herkes güvende değilse kimse değildir. Büyük bir insani yıkım ortaya çıkıyor. Ukrayna'daki dayanışma ve direniş son derece önemlidir. Kırım'a tepki verilseydi bugünkü tablo oluşmayacaktı. Kırım işgal edilirken neden ses çıkmadı?

Avrupa'nın ölümden kaçanların bir şekilde güvenli alanlara geçmek isteyenlere olumlu karşılık verilmesi son derece kıymetlidir. Ancak Akdeniz'den geçmeye çalışan mültecileri neden ölüme terk ediyorsunuz?

AB'nin Ukrayna krizini tartıştığı zirvelerden neden Türkiye yok? Bütün Avrupa'yı tehdit eden bu ortamda bile ön yargı hakim.

Gelinen noktada diplomasinin ortaya konulmasında da bir takım çabaların engellediğini görüyoruz. Türkiye ile etkili ve yüksek düzeyde bir ilişkinin üretilememiş olması, bunun iş işten geçtikten sonra telafi edilmeye çalışılması da bunun işe yaramadığını gösteriyor. Türkiye, Avrupa güvenlik mimarisini asli sütunudur.

Göçmen anlaşması da uygulanmadı. Böylesi bir savaş ortamı içerisinde hala önyargılarla hareket edilmesi büyük bir basiretsizliktir. Türkiye tabii ki güçlü bir Akdeniz ve Karadeniz devleti, güçlü bir Avrupa devletidir. Ne Avrupa demokrasi tarihini, ne Avrupa güvenliğini Türkiyesiz şekillendirebilirsiniz.

MACRON'UN NATO ÇIKIŞI

Macron hiç haddi olmamasına rağmen NATO’nun varlığını sorguluyordu. Bugün 'NATO’nun doğu kanadını güçlendirmeliyiz' diyor. NATO'nun varlığını sorgulayan Macron gerçekle yüzleşti. Güvenlik krizi olduğunda Türkiye'yi hatırlıyorlar.Türkiye egemen ve bağımsız bir devlet olarak kuşkusuz milli güvenliğini korumaya muktedirdir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın pek çok liderle görüşmesi oldu. Bu çerçeveye bakıldığında Türkiye'nin bölge ve dünya gücü olarak herkesin güvenebileceği, sözüne ve davranışlarına güvenebileceği bir aktör olduğu ortaya çıkmıştır. Kurulması gereken diplomasi masasında Türkiye vardır. Bugün bir barış umudu varsa buna en büyük katkıyı Türkiye yapacaktır.

Ukrayna'nın toprak, siyasi bütünlüğü hiçbir şekilde sorgulanmamalıdır. Rusya'nın güvenlik kaygılarının giderilmesi mümkündür. Yeni modeller de üretilebilir. Sadece askeri açıdan olaya bakmamak, bir üçüncü yol olarak diplomatik perspektifi geliştirmek için Türkiye önemlidir. Bir kazan-kazan formülünün ortaya çıkması ve kalıcı ateşkesin sağlanması mümkün olacaktır.

