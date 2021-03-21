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Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı

21.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde gözaltına alınan eski HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını bildirdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği tarafından yapılan suç duyurusu ve eki belgeler ile yazılı ve görsel basından elde edilen diğer bilgi ve belgeler sonucunda, 17.03.2021 tarihinde hakkında verilen kesinleşmiş mahkeme kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 60.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde gözaltına alınan eski HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği tarafından yapılan suç duyurusu ve eki belgeler ile yazılı ve görsel basından elde edilen diğer bilgi ve belgeler sonucunda, 17.03.2021 tarihinde hakkında verilen kesinleşmiş mahkeme kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 60. birleşiminde okunması ile milletvekilliği düşen ancak TBMM binasından ayrılmayan ve ayrılmayacağını da yaptığı sosyal medya paylaşımları ile açıklayan eski Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında ’17.03.2021 tarihinden itibaren gece gündüz aralıksız TBMM binasını terk etmemesi, düşmüş olmasına rağmen Mecliste milletvekili gibi hareket etmesi ile 17.03.2020 tarihinde Meclis Genel Kurulundan ayrılıp HDP partisi grup katına çıktığı sırada kendisi ile birlikte yürüyüşe geçen gruptan ’biji serok apo’ şeklinde sloganlar atılması’ sebepleriyle Türk Ceza Kanununun 262/1, 116/2-4 ve 3713 sayılı Kanunun 7/2. maddeleri kapsamında başlatılan soruşturmada, Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ankara Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat ile şüpheli Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun ifadesinin alınması sağlanmış, ifadesi ikmal edildikten sora şahıs serbest bırakılmıştır" denildi.

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