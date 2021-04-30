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Ömer Faruk İspir kimdir, eserleri neler? İşte Ömer Faruk İspir biyografisi...

30.04.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuk, gençlik, çocuk öykü, roman ve Osmanlı Tarihi gibi konularda pek çok farklı kitap yayınlamış olan ve televizyonlarda farklı sohbet programlarına katılan Ömer Faruk İspir'in hayatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Ömer Faruk İspir kimdir, eserleri neler ve kaç yaşında? İşte Ömer Faruk İspir biyografisi...

Ömer Faruk İspir kimdir, eserleri neler? İşte Ömer Faruk İspir biyografisi...

Ekranlarda farklı sohbet programlarında yer alan, son olarak Beyaz Tv'de Ne Var Ne Yok programının konuğu olan Ömer Faruk İspir'in hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Ömer Faruk İspir kimdir, eserleri neler ve kaç yaşında?

ÖMER FARUK İSPİR KİMDİR?

Ömer Faruk İspir çocuk, gençlik, çocuk öykü, roman ve Osmanlı Tarihi gibi çeşitli kategorilerde eserler yazmış bir yazardır. Başlıca kitapları alfabetik sırayla Abdulhamid'in Akıl Oyunları, Sırlı Çeri Teşkilatı ve İstanbul’un Fethi olarak sayılabilmektedir. Ömer Faruk İspir kitapları Lopus Yayınları, Mahzen Yayıncılık aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur. Ömer Faruk İspir tarafından yazılan son kitap ise "Sırlı Çeri Teşkilatı ve İstanbul’un Fethi", Mahzen Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Mahzen Yayıncılık tarafından yayınlanan Sırlı Çeri Teşkilatı ve İstanbul’un Fethi isimli kitabında Fatih Sultan Mehmet Han'ın sırlı çeri teşkilatının heyecan ve macera dolu yolculuğunu anlatmıştır.

Kitabında son Bizans İmparatoru 10. Konstantin'in kardeşi Thomas'ın kızı ve Paleolog hanedanının hayatta kalan tek prensesi Zoe-Sopiha, İstanbul'u ve ailesini kaybettikten sonra nasıl kaçtı, bu sırada savaşta kaybettiği ailesinin intikamını almak için kurduğu gizli teşkilat nasıl çalıştı? Zamanda yolculuk kimin fikriydi? Ali Kuşçu'nun Ayasofya'ya yaptığı saatin gizemi neydi? Bizanslılar bunu nasıl fark etti? Sırlı Çeri Teşkilatı, Bizans oyunlarına karşı ne yaptı? İstanbul'un fethinde rol alan bu özel insanlar Fetih esnasında neler yaşadılar, nasıl savaştılar gibi sorulara değinen İspir,
Fethin ve Sırlıların nefes kesen öyküsünü konu aldı.

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